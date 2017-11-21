竹市警搗破詐騙集團 查扣百萬Maserati

2017-11-21 12:05

〔記者王駿杰／新竹報導〕彭姓男子在桃園招兵買馬組詐騙集團經營電信詐欺，今年5月間以假冒健保局、檢察官等老梗向被害人佯稱身分遭盜用，須交出金融帳戶供監管，藉此詐財，短短兩個月彭男就靠著不法獲利買了一輛價值600萬元的瑪莎拉蒂（Maserati）當代步車，出門霸氣拉風，新竹警方掌握情資，20日前往彭男住處將他拘提，警方將跑車扣押開回警局時還心驚膽顫，深怕刮傷車體。

警方指出，該集團以32歲彭男為主謀，由負責管理車手的39歲吳姓男子負責招募、吸收車手，兩人在桃園地區招兵買馬，今年5月起開始進行電信詐欺，鎖定退休公教人員，先假冒健保局向對方謊稱身分遭盜用，帳戶涉嫌洗錢犯罪等理由，再以假檢察官名義向被害人以面交方式要求監管金融帳戶。

警方初步清查，目前共有6名被害人上當遭詐，不法獲利超過千萬元，各提款車手成功詐財後，可獲利詐騙金額的3%作為獎金，收穫優渥。其中，彭男個性海派，為犒賞自己，更砸下大筆贓款，花600萬元買瑪莎拉蒂（Maserati）超跑外出代步，享受路人目光，行事作風高調。

新竹市警一分局偵查隊、刑事警察局偵四大隊第一隊掌握情資，由新竹地檢署檢察官張瑞玲指揮，20日持拘票直搗黃龍，前往彭男位於桃園的住處將他拘提到案，並陸續帶回10多名旗下車手。

有趣的是，警方將彭男的超跑扣押時，因從未接觸過類似名貴跑車，員警紛紛冷汗直流，深怕不慎刮傷烤漆，全案訊後依詐欺、組織罪嫌移送。

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