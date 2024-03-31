失聯移工見警心虛跳竹籬鑽逃 健身男警飛奔200公尺擒獲

台南市四分局員警跨越竹籬追緝逃逸移工。（圖：警方提供）

2024/03/31 09:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局育平派出所男警尤四海昨天（30日）下午巡邏行經安平區國平新路1處工地前，發現有1名外籍男移工不明原因見警時快速奔逃，平日有健身的20多歲尤警即下車追逐約200公尺，在1處竹籬草叢內制伏對方，並確認身分是主管機關通報的26歲阮姓失聯越南移工，警方詢問後依違反入出國及移民法送到移民署台南專勤隊收容。

警方進一步了解，阮姓男子在台灣居留逾期後，平時居無定所，以打零工維生，此次在台南安平區見員警出現而心虛開溜，一路鑽進竹籬企圖甩開員警，不料自己不慎失去平衡、跌倒在地。員警聯絡救護人員到場為阮男包紮並無大礙；而尤警在追捕過程雖未受傷，但在攀爬竹籬時，隨身帶的無線電因勾到圍籬損壞。

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年輕的尤警平日有健身習慣，身體素質良好，遇有狀況時上前追了約200公尺就逮到失聯移工。

南市警四分局長曹儒林表示，部分失聯移工冒風險打黑工，容易衍生治安隱憂和社會風險，此次除對員警奮勇追緝可疑人員表示肯定，後續會持續推動社區警政再出發工作，清查非法移工易出入場域，以杜絕不法情事發生。

台南市四分局員警逮到一名逃逸的越南移工。（圖：警方提供）

台南市四分局男警尤四海追緝逃逸移工時，隨身的無線電不慎遭跨越的竹籬扯壞。（圖：警方提供）

救護人員為摔倒的越南逃逸移工包紮傷勢。（圖：警方提供）

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