退休月領16萬 黃世銘抱怨：年金改革致明年月退大減

2017-11-17 18:37

〔記者楊國文／台北報導〕特偵組偵辦民進黨立委柯建銘涉關說案，前檢察總長黃世銘向前總統馬英九等人洩漏偵查中的監聽譯文，黃被依洩密罪判刑確定後，柯以侵害其名譽權求償，一審判黃應賠62萬元，全案上訴後，高院今天開庭，黃主張一審判決違法，且北院指馬總統的職權有阻卻違法事由而無罪。他也二度強調目前每月領退休金16萬，但受政府年金改革影響，明年7月後，他退休金將大幅減少，柯的律師指黃的主張不可採，反諷黃「自比總統」，要求黃應再賠394萬元；本案訂明年1月10日辯論。

102年間爆發前總統馬英九與立法院長王金平間的「九月政爭」事件，黃世銘夜赴總統官邸報告，引發黃涉洩密罪，特偵組也曾召開記者會，指控王金平替柯建銘關說司法案件，都引起軒然大波。黃世銘後來被依洩密罪判刑1年3月，得易科罰金45萬元結案。

柯建銘另對黃世銘提起民事訴訟，依違反通保法求償56萬5000元，並追加精神撫慰金400萬元，台北地院認定柯建銘權益受損，判通保法部分黃應賠償12萬元、精神撫慰金須賠50萬元共62萬元。黃和柯均不服，上訴高院。

高院今日庭訊，柯建銘未出庭，僅黃世銘到庭，黃以北院一件判決為例，認為馬英九雖有教唆洩密行為，但因涉及公共利益，總統職權有阻卻違法的事由，判馬無罪，因此，黃也認為，他並未侵害柯的名譽權等權利。

柯建銘的律師認為，黃世銘引馬英九一審被判無罪，來說明他未侵權，黃忘了涉案時只是檢察總長，不是總統，而黃「自比總統」，是完全引喻失義。