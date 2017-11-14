竊神像藏房間求改運 辯稱神明指示 ..

2017-11-14 16:11

〔記者張軒哲／台中報導〕36歲陳姓男慣竊，12日騎乘重機車行經沙鹿區保安宮時，原本想要竊取香油錢，但發現香油錢箱搬不動，進而竊取一尊三太子神像，隨後至某藥妝店竊取7盒磁力貼及磁力項圈3條後逃逸，警方透過車牌追人，陳嫌落網後竟稱能通靈，並經神明指示同意才請三太子回家供奉，磁力貼是要孝敬雙親才偷竊，今日被移送法辦。

警方調查，陳嫌是龍井人，平日在沙鹿街上出入，因接連偷竊神像與藥妝店物品遭警方鎖定。沙鹿派出所警員陳奎宏、陳孝嚴12日獲報後，調閱了數十支的監視器畫面，查到陳犯所騎乘之機車車號，立即前往陳嫌住處查訪，但陳嫌住家無人。

員警仍鍥而不捨地在其住處附近巡查兼埋伏，讓警方眼尖發現陳嫌騎乘作案用機車正欲返家，經攔查並表明來意後，陳嫌坦承竊取宮廟神像及妝藥店磁力貼及磁力項圈等物品，並帶警方至住家二樓臥室內起出三太子神像等贓物。

陳嫌到案時竟辯稱自已有陰陽眼，可與神明溝通，當天因騎車路過該宮廟，經三太子指示請神尊回家供奉，才會進入廟內請回神像，以求改運，並經神明同意才將神尊請回，在經過藥妝店時，因父母身體不舒服，才會進入店內竊取磁力貼及磁力項圈等物品，讓父母緩解不適。

警方指出，陳嫌平時以打零工為生，最近三個月因無業，想請尊神像回家求改運，在陳嫌母親勸說下，陳嫌將神像交給警方，全案以竊盜罪嫌移送偵辦。