為1000元當街引燃信號彈 躲巷子馬上被逮

2017-11-11 18:03

〔記者陳薏云／新北報導〕中和區明仁街9日晚間10時許傳出火警，警消到場後卻沒有發現火光，附近居民表是疑似有兩派人馬在吵架，並點燃信號彈，警方循線查訪，後在明義街與景安路附近發現21歲胡姓男子及蔣姓男子，訊後將扔擲信號彈的胡男依公共危險罪送辦。

警方調查，胡男與蔣男二人為了1000元債務問題，當場一言不和起口角，胡男掏出隨身攜帶的信號彈點燃丟擲地上，冒出大量濃煙，附近汽車警笛大鳴，胡男得知自己闖禍，迅速逃跑到附近巷弄躲藏，仍被警方查獲，警方訊後昨天依公共危險罪嫌將胡男移送法辦。