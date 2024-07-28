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罪加一等！壯男趁颱風偷車涉犯加重竊盜 被逮狂喊「救郎喔」

黃男騎贓車被警方鎖定。（警方提供）

黃男騎贓車被警方鎖定。（警方提供）

2024/07/28 11:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市無業黃姓慣竊涉嫌趁凱米颱風侵台期間犯案偷機車，警方比對贓車行車軌跡，擴大監視器調閱範圍，24小時內鎖定逮人，身材壯碩黃嫌使出剪刀腳反擊遭壓制時，作賊心虛的他竟還狂喊「救人喔」，而黃嫌因利用颱風災害應變中心一級開設期間犯案，全案依「加重竊盜」罪嫌移送法辦。

凱米颱風侵襲台灣，台中市政府在24、25日兩天宣布停班課，第四分局南屯所在25日接獲石姓市民報案，表示因颱風雨勢漸增，趕著將自家貨車移至適當地點，隨意將機車停妥後未拔下鑰匙直接離去，沒想到返家後遍尋不著機車，調閱住家附近監視器，赫然發現一名身材壯碩的黑衣男子，徒步靠近未拔下鑰匙的機車後逕自騎車離去。

警方獲報立即擴大調閱周邊監視器，26日下午確認贓車在北區進化路一帶出沒，隨即派員於該路段梭巡圍捕，果見悠閒騎著贓車的黃姓男子（34歲）準備停車，員警見狀前後包抄一擁而上，此時作賊心虛的黃嫌一邊大喊：「救郎喔！」（台語），一邊頑強抵抗。

而體型魁梧的他卻宛如泥鰍般，連腳上拖鞋都噴飛了仍不斷掙扎，2名便衣員警告誡其冷靜同時，也緊抓其雙手不放，最終黃嫌束手就擒，由於黃嫌利用颱風災害應變中心一級開設期間犯案，已構成刑法第321條趁火災、水災或其他災害之際而犯案，最重可處5年以下有期徒刑，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦。

台中市警第四分局長陳祥麟表示，常有車主因粗心或是趕時間而在停車後忘拔鑰匙就離開，讓有心人士有機可趁，造成自身財物損失，甚或是被用來作為犯案工具，後果更不堪設想，提醒民眾車輛熄火後務必將鑰匙確實拔下再離開，以防類似情形發生。

警方逮捕身材壯碩黃男，依加重竊盜罪嫌送辦。（警方提供）

警方逮捕身材壯碩黃男，依加重竊盜罪嫌送辦。（警方提供）

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