向陶喆借40萬後神隱？ 餐廳女老闆承諾還款獲撤告

2017-11-10 12:03

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕金曲歌王陶喆今年4月突現身台北地檢署，指控一名黃姓餐廳女老闆向他借了40萬元後神隱，提告詐欺；黃女到案後，表示因餐廳經營不善，欠下多筆債務，再加上自己坐計程車掉錢，才會一時無法還款；檢方促成雙方和解，黃女答應將分期還錢，獲陶喆撤告，檢察官因而將黃女不起訴。

據悉，年約30多歲的黃女身材姣好，容貌秀麗，有著一雙玲瓏的大眼睛，原與陶喆交情甚篤，不料卻因借款糾紛對簿公堂。

檢方調查，104年1月，黃女因餐廳經營不善，積欠多筆債務，她找上交情良好的陶喆商借40萬元，當時陶喆得知黃女經濟出問題後，義不容辭借款，還承諾不用付利息，不料之後向黃女催討債款，黃女卻神隱不知所蹤；今年4月，陶喆忍無可忍，才決定控告黃女詐欺。

今年4月17日下午，陶喆身穿西裝，在律師陪同下現身北檢，其明星光環引來民眾關注，當時記者趨前詢問他為何而來，他僅說：「不太能講，都在程序當中」，而後微笑不語離去，經記者探查，才知陶喆以告訴人身分前來，提告詐欺。

因黃女屢傳不到，檢方對黃女發布通緝，直到今年7月，黃女才主動到案，辯稱因為搬家，沒收到北檢寄發的傳票，之後才知道自己遭通緝；黃女泣訴，她當初因餐廳經營不善，向陶喆借了40萬元，在前年10月已分3筆，還了4萬5000元，而後因坐計程車掉錢，才延遲還款，絕非惡性詐欺，並強調一定會還錢，訊後獲檢方請回。

檢方認為，黃女已主動到案，且承諾會還錢，促成雙方和解；據悉，黃女向陶喆保證將分期償還債務，獲陶喆撤告，檢方因而將黃女處分不起訴。