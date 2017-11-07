鋼鐵爸員工欠債遭擄走 驚魂5小時餘悸猶存

2017-11-07 19:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋連豐禮儀社陳姓員工積欠李彥成5000元修車費，李嫌催討不成憤而找來王崇宇、李煜展等3人，今天凌晨1時許趁陳男從禮儀社下班，一共8名惡煞持刀強押陳男上車，帶至藏身處痛毆逼迫還債；海山警分局獲報緊急定位，發現陳男被帶往北市，專案小組追出涉案車輛在旁埋伏，趁王嫌現身逮人，再衝上樓救出餘悸猶存的陳男，逮獲李、林2嫌，化解這場5小時的驚魂。

據了解，遭押走的25歲陳姓男子，任職另類網紅「鋼鐵爸」阮橋本的禮儀社；阮橋本因愛子阮聖翔在新海橋上遭計程車司機撞死，阮橋本事後發起提升新海橋交通安全的遊行，更發起有肇事記錄的計程車司機禁止再從業等交安議題，在臉書專頁上有3萬多名粉絲；警方說，該案為阮名下公司員工與人結怨，與公司無關，鋼鐵爸也都沒出面。

海山警方調查，陳男今天凌晨1時30分從剛從禮儀社下班，突遭8名惡煞押上轎車押走，警方根據犯案車輛車號及緊急定位陳男手機，在北市安東街附近埋伏，凌晨6時許，發現20歲王崇宇現身開車，幹員衝上逮捕王嫌，確認陳男被22歲主嫌李彥成、18歲林煜展，關在李嫌住處毆打逼迫還債，幹員立即衝上樓攻堅破門，救出被打成熊貓眼的陳男。

警方救出肉票，逮回李嫌等3人，一問之下，得知李嫌不滿陳男積欠他5000元修理導航的費用，積欠3個月還沒歸還，李嫌向陳男催討時，陳男甚至還說「就是沒錢」，李嫌友人氣不過，憤而幫忙他押走陳男、痛毆一頓洩憤，警方將全案依妨害自由等罪嫌法辦。