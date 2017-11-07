「妳身體很香、胸部很大」 狼師猥褻少女判刑10月

2017-11-07 16:54

〔記者王定傳／新北報導〕27歲陳姓高中代課數學老師，去年寒假邀16歲少女小美（化名）外出，卻在車上伸出狼爪，撫摸胸部，還猥褻地說：「妳身體很香、胸部很大」等，新北地院依成年人對少年犯強制猥褻罪，判他10個月徒刑，可上訴。

判決書指，去年1月30日，陳男邀約少女一同前往台北市世貿大樓電玩展，結束後，2人還到西門町逛街，下午5時許，由於小美晚間必須補習，狼師竟趁載她回家之際伸出狼爪猥褻。

小美回憶，當時老師突然說「可以抱妳一下嗎？」小美因整路上聽陳男抱怨自己感情過得不好，心想安慰一下老師，回說「好」，陳男隨即伸手環抱，甚至揉、抓、搓小美胸部，還邊喘氣、呻吟說：「妳身體很香、胸部很大、你自己都不會這樣揉妳的胸部嗎？」

小美嚇傻，狼師才驚覺做錯事趕緊說：「你可否原諒我？可不可以不要告訴別人？」小美起初確實沒有張揚，僅告知一名好友，直到開學後上完數學課後，因情緒不穩，下堂課被其他老師發現、詢問時才將秘密說出。

陳男坦言對小美有好感，但辯稱當天曾試圖親吻小美，對方閃躲後，並未有進一步動作，絕無摸胸。

合議庭調查，小美前後所述一致，且小美好友也證實，小美在案發後曾告知遭老師猥褻，她的神情憂鬱，以後也很怕接觸男生；小美父親也說，他以前與女兒出門時，都會牽著她的手，案發後，小美變得沉默，不願觸碰他的手、十分害怕男性，他曾叫小美起床，女兒會緊張地說「你走開！」

不僅如此，陳男在學校接受調查時，曾向相關人員坦言有撫摸少女胸部，合議庭斥責他不顧師生倫常，行為應予譴責，事後否認犯行，也未與被害者達成和解，嚴重違背善良風俗，對社會產生負面影響，判刑10月。