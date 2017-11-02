建置手機監控系統 刑事局：絕無可能任意擷取資料

2017-11-02 19:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署預計斥資5億元建置「新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫」，遭質疑台灣會變成警察國家，全民都遭監控！刑事局今天澄清，這個計畫只是配合現有電信系統從3G提升到4G，且執行時受通訊保障及監察法規範，不可能任意監聽或擷取民眾手機資料。

刑事局表示，依據通保法14條及施行細則26條相關規定，電信事業有協助執行通訊監察之義務，通訊設備應具配合執行監察之功能，目前各家電信業者已陸續完成升級為4G電信系統，但刑事局原本的通訊監察系統仍屬3G，自應配合升級為4G系統；過去建置的2G系統，今年6月30日已淘汰。

刑事局目前對口為遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星等3家電信業者，「新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫」因應3家電信業者進行系統升級。

有媒體報導質疑，警方可因此擷取私人手機資料，變相監控人民隱私權、言論自由等情事，刑事局澄清，「並非事實！」執法機關若要執行通訊監察，必須依通保法規定，最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，才可向檢察官及法官聲請核發通訊監察書，且上線監察資訊需同步傳送至台灣高等法院稽核，絕無可能任意擷取手機資料。

有立委質疑，這個計畫未開放社會參與及政策溝通，刑事局解釋，本計畫包含執法機關設備及技術專業，涉及科技偵查及通訊監察等執行方向，以及國家安全及治安維護，若公開後恐造成犯罪者及恐怖分子得以規避通訊監察，嚴重不利於國家安全及治安維護，故未開放社會參與及政策溝通。