新北不平靜 10名惡煞夜闖住家開槍示威

2017-09-28 12:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股日前凌晨驚傳某裝潢公司宿舍遭數名歹徒闖入開槍示威，警方獲報後調閱監視器，發現22歲的張姓主嫌帶著10多人到場，先威嚇保全不准報案，隨後帶著5個人進入社區，張男拿出2把改造手槍，對著陳姓負責人承租的住處大門猛開5槍後離開，留在1樓的群眾則砸毀陳男停放路旁的轎車，最後一行人往八里方向逃逸，保全見狀趕緊報案，警方昨日下午將上樓開槍的5人逮捕到案，訊後依槍砲、妨害自由、毀損等罪嫌移送法辦。

警方調查，張男疑因不滿長期被陳姓負責人及同事奚落、欺負，今年9月初搬離位於五股新五路二段的社區宿舍，本月26日凌晨4時許，找了10多名友人助陣，帶著2把改造手槍威嚇保全，闖進社區，朝宿舍大門狂開5槍，由助陣群眾拿著信號彈及棍棒砸毀陳男轎車，犯案後逃往八里，隨後一行人鳥獸散，各自逃逸，警方到場後以車追人，申請拘票，昨日下午到板橋逮捕涉案的27歲范姓男子，隨後策動張男及其他3名男子到案。

警方採證時發現遭開槍的大門上有6個彈痕，地面上卻有8個彈殼，研判現場有超過2支手槍，屋內當時有陳姓負責人及4名員工，5人皆未受傷，警方隨後調閱監視器調查埋伏，2日後將張、范、莊、周及施男等5人逮捕到案，並起獲2把改造槍枝及子彈，訊後依槍砲、妨害自由、公共危險等罪嫌送辦，並持續緝捕在逃嫌犯。