通緝犯彭文正狀告前檢察長周章欽 求償200萬敗訴

因案的通緝彭文正狀告前檢察長周章欽求償200萬元敗訴。（資料照）

2024/03/28 11:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕滯留美國遭通緝中的媒體人彭文正，不滿質疑蔡總統論文造假被北檢檢察官起訴，他認為時任北檢檢察長的周章欽「下指導棋」，怒告求償200萬元，但法官認為彭請求無理，判他敗訴。

彭文正因質疑蔡總統論文造假，被台北地檢署依加重誹謗罪起訴，但台北地院開庭時，彭因赴美未回台應訊，遭發佈通緝，通緝時效至2035年。

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判決指出，彭文正因不滿總統蔡英文針對論文案提告他加重誹謗罪後，又追加告訴違反選罷法，北檢檢察官黃偉於2021年3月29日偵查終結，僅單就他所涉妨害名譽部分做出不起訴與起訴處分，對於違反選罷法部分卻未為任何處分，讓他只能以「易字案」接受審判，剝奪原本得以「訴字案」接受更完整、周延、公平審判、得上訴第三審的權利，同時侵害他的訴訟權。

彭文正認為，周章欽身為檢察長，卻放任檢察官做出「主觀心態是心生怨懟、依此謀求生路」及「未有進一步查證下，為報一己之私怨，且為增加收益」的推論，侵害自己的名譽權、訴訟權，因此提告向周彰欽求償200萬元，並要求將判決理由，擷取適當文字登載在報紙上，以回復名譽。

高雄地院審理時，周章欽認為彭文正的主張，在法律上顯無理由，要求法官駁回彭文正之訴；法官綜合相關事證後，認為檢察官依法獨立行使職權，且彭文正也沒有舉出周章欽「下指導棋」的具體實證，因此認定請求無理，判他敗訴，可上訴。

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