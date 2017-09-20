老翁送土地給兒子竟不養他 法官判兒要還土地

2017-09-20 19:15

〔記者王俊忠／台南報導〕不肖兒不扶養80歲老父親，老父氣的提告把先前送給兒子的土地要回來！黃姓老翁控訴，自己年事高、無謀生能力、沒有財產，每月只靠7000元老農津貼難以過活，既然兒子不養他，就把送給兒子的土地要回來。黃翁兒子只說自己有負債，不願扶養父親。法官判兒子須把土地歸還登記給父親。

老翁主張，位於台南市區內的一塊土地是他所有，基於養兒防老與相信兒子未來會盡扶養義務之心，於民國84年10月間把土地送給兒子、土地所有權也移轉登記給兒子。

「不料，兒子從105年底起無故不再扶養他」。黃翁控訴，兒子從那時起對他不聞不問，106年過年時也不見兒子蹤影，他已高齡80歲了，無謀生能力，名下沒有財產，每月只靠老農津貼7000元，根本不足以維持生活。

黃翁為此委請律師寄存證信函給兒子，要求兒子負起扶養責任，但兒子接獲存證信函後只打電話到律師事務所說「他有負債，不願扶養老父親」，從此音訊沓無。黃翁寒心的提告撤銷贈與土地給兒子，要求兒子返還土地。

黃翁兒子在開庭時未出庭、也未向法院提出任何書狀聲明。台南地院法官依民法贈與相關規定採認黃翁主張，判准撤銷贈與契約，被告應依不當得利的法律關係把土地所有權移轉登記給黃翁，此案可上訴。