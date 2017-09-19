銀樓生意差 拿盤商寄賣珠寶去典當

2017-09-19 14:51

［記者楊政郡／台中報導］吳、張兩夫妻經營「美翠珠寶銀樓」超過20年，近幾年經營不善，周轉不靈，竟把鄭姓上游盤商寄賣珠寶一批，一個月內拿到當鋪典當換現，檢察官僅依普通侵占罪起訴，但法官認為，珠寶業互相寄賣是常態，是屬於執行業務行為，應適用業務侵占，改以更重的業務侵占判處兩夫妻各2年10月徒刑，不法所得8百餘萬元沒入。

判決書指出，吳與張兩夫妻自民國85年10月間起經營「美翠珠寶銀樓」，從事珠寶買賣並接受同業寄賣珠寶。鄭姓珠寶中盤商將珠寶寄放於「美翠珠寶銀樓 」，雙方先約定代售價格，售出後再行會算帳，吳、張將珠寶售出，僅需交付約定價款，其餘皆歸吳、張所有，其餘則歸還珠寶即可。

但吳、張兩夫妻因這幾年經營虧損，缺少資金、周轉不靈，竟從104年6月13日至7月10日，幾乎每兩天就拿一批珠寶去典當，典當的現金供給花用及支付票款，鄭某經其他同業告知其放在「美翠珠寶銀樓」寄賣之鑽石，竟然典當在「當鋪」內，前往查看始查悉上情。

此案檢察官依普通侵占罪起訴，可是法官認為，被告吳、張自承自85年10月間起經營珠寶買賣，且接受同業寄賣珠寶並代為銷售，銷售珠寶是其業務，被告2人屬從事業務之人，觸犯業務侵占罪，變更法條判處徒刑，審酌雙方已定下還款期限，被告至今也有依約給付，判處各2年10月，不法所得8百餘萬元沒入或追繳。