雄檢偵辦外籍漁工遭違法拘禁案 起訴19人

2017-09-18 16:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署去年偵辦一起越南船工逃逸案，從社工得知有大批外籍船工遭到非法拘禁在岸置所，循線救出菲律賓、印尼、坦尚尼亞等國籍共81名船員遭非打拘禁，涉案漁業公司業者、經理、船舶負責人與外籍船員岸置所負責人、員工等19人今遭雄檢依違反人口販運防制法及非法剝奪外籍漁工行動自由提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得共新臺幣368萬7426.1元。

去（105）年間，檢察官劉慕珊偵辦越南籍漁工逃逸案件時，漁工透過社工師寫信表示，之前進入高雄港時，曾被帶往環境惡劣之某處拘禁直到漁船出港，且仍有其他漁工遭關押，請求檢察官幫忙救人，進而指揮專案小組跟監蒐證，於同年5月20日率警方、移民署、海巡人員等百餘名警力，持搜索票至前鎮區、小港區的外籍船員岸置所搜索，而查悉有越南、菲律賓、印尼、坦尚尼亞等國籍共81名船員遭非法限制行動自由。

經檢方偵查後認定，被害外籍漁工在船上及臺灣舉目無親、不諳通用語言，無從在臺灣勞動市場自由尋覓僱主，為免於承擔期前解約遣返風險，僅得容忍僱主不法勞動指揮或剝削，且漁船靠港期間，林姓、劉姓等19人將被害外籍漁工分別拘禁在前鎮、小港等暗無天日之岸置所，不僅無對外窗、多人擠在狹小空間難以躺平，甚至出入大門及拘禁房門均上鎖，使被害漁工無法自由進出、無法任意與外界聯絡，並以監視器24小時全天候監看，形同將被害漁工囚禁，被告等19人之行為自屬人口販運防制法第32條第1項所指之「拘禁」、「監控」及第2項所指之利用被害漁工處於「難以求助」之脆弱境況等不法手段，以達迫使被害漁工從事非自願勞動之目的。

檢方審酌被害漁工工時動輒長達10餘小時甚或更曾長達48小時，惟所領取之工作報酬僅平均月薪300美元至500美元不等，高於其等來源母國平均月薪甚微（菲律賓平均月薪295美元、印尼平均月薪約286美元），卻顯低於臺灣基本工資新臺幣2萬8元，儼然違反國際勞工公約所揭示之「同工同酬原則」、「不應以勞工原國籍作為不利益差別待遇」等平等原則；另參酌106年1月20日公布施行之「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」（本案無法回溯適用）及其立法理由之精神可知，該辦法中所定境外僱用外籍船員每月薪資450美元係折衷臺灣與印尼籍船員最低薪資後之數額，最終仍需達勞動基準法所定之最低薪資標準，而本件被害外籍漁工長期在海上工作，漁船上活動空間不大，生活品質已不如一般勞工，平日工時亦常超過一般勞工每日最高工時8小時，如遇海象不佳，更需搏命捕撈漁獲，縱使外籍漁工每月薪資已達450美元，仍不能逕認無剝削情勢，是認被告等人給予被害外籍漁工「顯不相當」之對待給付，得以減省薪資費用，其意在營利剝削，至為灼然。

檢方指出，臺灣遠洋漁業年產值約新臺幣438億元，素有「遠洋漁業王國」之稱，但撐起整個產業的基層漁工，卻是長期被犧牲剝削的一群外籍船工，當人們開心大啖美味海鮮，盤底下呈現的卻是被害漁工血淚交織之哀愁與無助。本案被告等人確具為謀自己私利，不法剝奪被害漁工勞力之意圖，而應承擔刑事責任，並非單純勞資爭議，併此敘明。檢方共起訴林姓、劉姓等19名涉案業者與看管外籍船工人員。