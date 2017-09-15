假冒FB帳號賣東西 2嫌爽詐網友逾300萬元

警方今天與刑事局偵九大隊第三隊跨轄前往新北市，將廖、林兩人逮捕，訊後送辦。（記者王駿杰攝）

2017-09-15 15:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕新北市廖姓、林姓男子看準臉書為美商公司，台灣警方辦案查緝不易，竟涉嫌冒用他人臉書圖像、姓名，再向臉書申請假帳號販售熱門3C產品、露營器材，隨後偽造寄件單取信網友，一收到款項就封鎖對方，警方蒐證多時，今天到兩人住處將其壓制逮捕，初步清查迄今有百餘人受害，受騙金額逾300萬元。

警方調查，35歲廖男與31歲林男有毒品前科，他們不想靠勞力賺錢又被毒品纏身，竟將臉書作為生財工具，一口氣申請超過50個臉書帳號，佯裝是網路賣家向網友騙取雙證件照片，隨後複製、冒用其照片改設為臉書圖像與姓名，再引誘其他網友上當。

警方表示，廖、林兩人用假冒的臉書帳號，販賣3C產品及時下較夯的露營器材、單眼相機、夾娃娃機等吸引網友瀏覽交易，再用之前騙來的雙證件偽造宅急便出貨單出示給買家，等貨款一到就立刻將網友帳號封鎖，讓對方求償無門。

不少帳號被冒用的正宮賣家，差點因此成為代罪羔羊，被懷疑是詐騙集團，新竹市刑警大隊科技偵查隊掌握情資，經交叉比對，今天與刑事局偵九大隊第三隊跨轄前往新北市，將廖、林兩人逮捕，訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪條例、毒品等罪嫌送辦。

警方指出，廖、林兩人取信買家後，固定會先收取5千元訂金，每天估計至少有7筆，半年內受害者多達百餘人，詐得款項高達300萬元，另外，廖、林兩人今年7月才因相同案件遭台東警方逮捕，不料收押2週後又火速重操舊業，警方昨從兩人住處發現多本帳冊，還再逐一清查受害人。

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