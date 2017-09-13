親密照太超過 小三判賠12萬元

2017-09-13 15:26

〔記者黃捷／台北報導〕蘇姓女子勾搭已婚的馬姓男同事，兩人還多次出遊，合拍臉貼臉、吻臉頰及共躺床上的親密照。馬妻認為兩人有染，憤而提告，士林地院民事庭認為，雖無法證明兩人通姦，但親密照確實「太超過」，已侵害馬妻的配偶權，判蘇女須賠馬妻12萬元。

馬妻提告指出，她與馬男2008年底結婚，蘇女卻無視婚姻關係，暗地與馬男維持情侶關係，2012年間兩人被抓包，馬男就向她承諾會中斷不倫戀情，之後卻仍與蘇女藕斷絲連。

馬妻指出，去年她發現蘇女與馬男共同出遊的親密照片，以及雙方甜言蜜語的書信、卡片，這才驚覺兩人可能發生性愛關係，她身心受創，因此請求蘇女賠償精神慰撫金70萬元。

馬妻並提出照片，證明馬男與蘇女於2011至2015年間，曾共同出遊動物園、猴硐、桃園、宜蘭及馬祖等地，照片中兩人有臉貼臉、倚靠胸膛、互相摟抱、親吻臉頰等行為，甚至還有共躺床上的合照。

蘇女否認不倫戀情，辯稱馬男婚後兩人只偶爾聯繫，且是因為馬男常以自殘相逼，甚至暗中跟蹤她，她不得已才未完全斷絕聯繫，且來往的卡片只是朋友間祝福、問候，兩人並未有越軌行為。

法官認為，馬妻提出的證據，雖不足以證明馬男與蘇女通姦，但侵害配偶權行為並不限於通姦，兩人出遊合照的親暱行為，逾越普通朋友範疇，超過社會通念的容忍範圍，已達破壞婚姻圓滿的程度，考量蘇女加害情形及雙方身分地位、經濟狀況，將賠償金酌減為12萬元。