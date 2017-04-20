倉庫無人看管 竟淪為製毒工廠

2017-04-20 15:31

［記者謝武雄／桃園報導］新北市43歲陳姓男子，發現新北市三重區新北大道旁一間LED公司倉庫，一個月才會清點一次，平常根本沒有人，竟然把倉庫當成製毒工廠，只是製毒時飄出異味漏餡，桃園市政府警察局大園分局接獲線報，經過半個月跟監蒐證，昨天晚上持搜索票逮人，現場搜出三級毒品「梅錠」、一粒眠及各項製毒工具及原料。

警方調查，陳姓男子於3月初偷偷潛入倉庫，並將製毒工具及原料運進倉庫作為製毒工廠，只是製作過程不時會飄出異味，引發附近懷疑，透過友人向大園分局偵查隊檢舉，警方跟監發現，陳姓男子只有晚上才會進工廠，昨天晚上持搜索票前往埋伏逮人，除在陳姓男子身上搜出3包安非他命，並於現場搜出「梅錠」成品55.6公克、半成品382公克、一粒眠1071公克、各式製毒機具及製毒原料7423.9公克。

陳姓男子向警方表示，製毒工具、原料及配方都是友人欠錢的抵押品，他才剛開始製作還未販賣就被警方逮捕，警方今天則依違反毒品危害防制條例將陳姓男子移送法辦，並持續追查上游原料來源。

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