登金面山迷路又跌傷 警用LINE衛星定位救人

曾姓男子登金面山迷路又跌傷，警用LINE衛星定位救人。（記者李容萍翻攝）

2017-04-17 12:30

〔記者李容萍／桃園報導〕47歲曾姓男子獨自到桃園市大溪區金面山登山，半途迷路滑倒跌傷，大溪警分局三層派出所警員晚間接獲求援電話，為順利且迅速找尋到他，指導曾男用LINE軟體定位功能發送位置，警、消共6人從位置分析及當地居民導引抄捷徑，同時吹響哨子確定方位，順利在大溪區台7乙線花草林往三峽方向，尋獲左膝擦傷竹曾男漏夜帶下山。

曾男表示，昨天下午3時獨自從金面山第1登山口進入，預計一路前往三峽的十三分山，因不熟路況迷路走失，又不慎滑倒造成左膝擦傷。天色轉暗仍無法順利下山，打電話請求協助。

曾男聽到哨子聲響後，大聲呼喊方便搜救人員確認方向後，昨晚11點，曾男由警員與消防人員攙扶下山後，進行傷口處理，確認無大礙後，自行開車返家。他對警員積極服務態度、熱忱讚譽有加，也對警方為迅速尋找所在位置所想到的機智方法表示佩服。