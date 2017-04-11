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國道北上員林交流道貨車翻覆 輪框占滿3車道

滿載輪框的貨卡，在中山高員林路段翻車，駕駛身上多處擦傷，自行爬出車外求援。（記者顏宏駿翻攝）

2017-04-11  10:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一部貨卡滿載輪框，行經中山高北上員林交流道時，突然失控打滑，整台車子翻了過去，撞到中央分隔島才停下來，駕駛身上多處擦傷，趕緊爬出車外，經送醫後沒有大礙。

國道三隊警方表示，肇事的貨卡滿載輪框，疑似在變換車道時，突然失控翻車，車上輪框全部掉落出來，占滿3個車道。後方來車被眼前的景像嚇到急踩煞車，沒有發生追撞，駕駛人大呼「好險、好險」，這事故在近9時發生，9時30分排除，該路段已恢復暢通。

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  • 滿載輪框的貨卡，在中山高員林路段翻車，地上留下清晰可建的刮痕。（記者顏宏駿翻攝）

    滿載輪框的貨卡，在中山高員林路段翻車，地上留下清晰可建的刮痕。（記者顏宏駿翻攝）

  • 中山高員林路段發生一起貨卡翻車事故，車上滿載的輪框因此滾落，影響3個車道的通行。（記者顏宏駿翻攝）

    中山高員林路段發生一起貨卡翻車事故，車上滿載的輪框因此滾落，影響3個車道的通行。（記者顏宏駿翻攝）

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