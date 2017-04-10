酒駕又吸毒 70歲蕉農跳入3米深山溝躲警

2017-04-10 16:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一部滿載香蕉小自客車，遇上巡邏警車卻加速逃逸，駕駛撞上民宅大門後，翻入3公尺深山溝消失無蹤，經查車上有安非他命毒品。陳姓蕉農逃亡近月終於現身說明，坦承酒駕又持有毒品，已經70歲的他不想吃牢飯才會逃跑。

仁武分局溪埔派出所所長朱白雄上月10日凌晨3時30分許，巡經大樹區溪埔路時看見一輛銀白色自小客車搖搖晃晃，看到警車後猛踩油門往山上開，直覺有異一路尾隨，自小客車疑因天色昏暗且不熟路況，逃不到1公里就自撞民宅大門，動彈不得。

駕駛旋即下車跳入一旁深約3米、坡度約70度山溝，消失在漆黑的荔枝園中，員警搜尋未果，將車輛移到派出所暫置，經查車主竟是有毒品、竊盜前科的陳嫌。陳嫌去年11月與陳姓女友被溪埔所攔查，陳女當場被查出是通緝且持毒，陳竟不顧自己褲檔藏毒趨前與警方理論，因「褲檔太大」被識破，查出35.4公克安毒。

陳嫌的手機事後關機失聯，他的胞弟聞訊趕到派出所，與警方檢視車輛，發現車上除了香蕉以外，後座置物箱還有一包安非他命（1.74公克）及自製酒精燈與玻璃吸食器。陳嫌胞弟向警方說，大哥本來是辛勤農民，誤交損友染上毒癮，人生變調。

原來，陳嫌為旗山地區蕉農，也在大樹種植荔枝，為了應付吸毒龐大開銷，在非採收季就淪為竊賊，平常就在山區從事農作，身手還算矯健。

陳嫌7日在弟弟陪同下到案說明，他應訊時供稱，當夜採收香蕉後要運回大樹區工寮分裝，因酒駕又持毒，看到警車當下只想逃，警方訊後依毒品罪嫌將他送辦。

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相關影音（警方提供）