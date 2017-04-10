酒駕又吸毒 70歲蕉農跳入3米深山溝躲警
2017-04-10 16:26
〔記者洪臣宏／高雄報導〕一部滿載香蕉小自客車，遇上巡邏警車卻加速逃逸，駕駛撞上民宅大門後，翻入3公尺深山溝消失無蹤，經查車上有安非他命毒品。陳姓蕉農逃亡近月終於現身說明，坦承酒駕又持有毒品，已經70歲的他不想吃牢飯才會逃跑。
仁武分局溪埔派出所所長朱白雄上月10日凌晨3時30分許，巡經大樹區溪埔路時看見一輛銀白色自小客車搖搖晃晃，看到警車後猛踩油門往山上開，直覺有異一路尾隨，自小客車疑因天色昏暗且不熟路況，逃不到1公里就自撞民宅大門，動彈不得。
駕駛旋即下車跳入一旁深約3米、坡度約70度山溝，消失在漆黑的荔枝園中，員警搜尋未果，將車輛移到派出所暫置，經查車主竟是有毒品、竊盜前科的陳嫌。陳嫌去年11月與陳姓女友被溪埔所攔查，陳女當場被查出是通緝且持毒，陳竟不顧自己褲檔藏毒趨前與警方理論，因「褲檔太大」被識破，查出35.4公克安毒。
陳嫌的手機事後關機失聯，他的胞弟聞訊趕到派出所，與警方檢視車輛，發現車上除了香蕉以外，後座置物箱還有一包安非他命（1.74公克）及自製酒精燈與玻璃吸食器。陳嫌胞弟向警方說，大哥本來是辛勤農民，誤交損友染上毒癮，人生變調。
原來，陳嫌為旗山地區蕉農，也在大樹種植荔枝，為了應付吸毒龐大開銷，在非採收季就淪為竊賊，平常就在山區從事農作，身手還算矯健。
陳嫌7日在弟弟陪同下到案說明，他應訊時供稱，當夜採收香蕉後要運回大樹區工寮分裝，因酒駕又持毒，看到警車當下只想逃，警方訊後依毒品罪嫌將他送辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
相關影音（警方提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 小英柯P賴神都來了！鄭弘儀嫁女兒先安檢
- 高市老人免費假牙今年已超額 衛生局長：努力找財源
- 今日NBA戰績 魏少第42次大三元
- 嫌曾志偉拍的電影沒質感 曾寶儀透露背後原因
- 周湯豪最常出沒地點公布 禁偷拍但可做這件事
- 強投落難日 達比修失1分吞敗
- 《風傳媒》合併《新新聞》週刊與台灣指標民調
- 青少年用毒通報下降 教部︰非毒品防制有效
- 眼鏡蛇泡酒一個月 離奇「復活」咬死人
- 賺翻！113萬舊坦克 油箱裡挖到7650萬黃金
- 〈活動看板〉懷舊音樂饗宴
- 自由廣場》川普 鄧小平 小英的隱忍
- （影音）RM來台！ 宋智孝率哈哈、新成員現身永康街頭
- NBA》醫師談「飆風玫瑰」受傷問題 一切基因決定？
- NBA》Kobe發文讚西河哈登 要選MVP別問他
- 與綠能接軌 志聯工業打造太陽能發電站
- 龜速車執法第一天 國5上午車速正常、無違規
- 《花花公子》創刊人91歲大壽 前女伴貼心為他慶生
- 100%言論自由特展 展黨外雜誌與民主運動史
- 原民歌手凱道紮營47天 驚爆未婚生女原因…
- 福原愛自爆被咬傷 江宏傑：我喜歡用咬的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Police called to Taipei student protest
- 台中人口超越高雄 恐提前今年中達成
- 婚姻平權大平台於兒童月發送平權貼紙
- 國民學堂同場開講 主席參選人搶票
- 吃魚翅挨轟 李應元認錯：以後不會再吃
- 瑞典攻擊主嫌傳同情IS 申請居留權遭拒
- 俄羅斯可能變成G8 前提是撤出敘利亞
- 北市出現Obike 議員擔心個資沒保障
- NBA》史詩大三元粉碎金塊夢 拓荒者球星推爆魏少「MVP」
- 鹿耳門天后宮鎮殿媽 登上國家地理雜誌封面
- 自由限時批》被唸「三字經」的習大大？！
- NBA》暴龍輕取尼克 連2季50勝再寫紀錄
- 坐雲霄飛車竟被「鳥擊」 男子驚恐滿臉血
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 自由談》大棋盤-川普、習近平、普廷三角對弈
- 美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑
- 大同智慧電表搶單 立委批台電包庇
- 〈全球觀測站〉鼓勵生育 各出奇招
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：酒駕又吸毒 70歲蕉農跳入3米深山溝躲警
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分