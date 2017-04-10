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吳秉叡質疑吳育昇為蔡錦賢關說案 等記者證述一年後….

2017-04-10  12:13

〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨立委吳秉叡等人103年底曾召開記者會，針對無黨籍新北市議員蔡錦賢曾因賄選案潛逃中國，直到行刑權時效消滅才返國參選一事，質疑時任國民黨立委的吳育昇向中選會施壓，為此被吳育昇提告加重誹謗；吳育昇另對吳秉叡先前回應媒體指「吳育昇本人也請中選會開過協調會」等語提告；台北地檢署認為罪證不足，今將吳秉叡不起訴。

北檢去年4月1日原已將此案不起訴，但高檢署認為，當時採訪吳秉叡回應的記者並未到庭證述，因此將此案發回北檢續查；該名記者後來出庭時則證稱，有關吳秉叡回應「吳育昇本人也請中選會開過協調會」、地方議員也盛傳此事等內容，均是吳秉叡受訪時的說法。

檢方為釐清吳秉叡受訪時所述，指地方也盛傳吳育昇曾請中選會開過協調會等說法是否有所本，為此傳喚蔡錦賢新北市淡水選區的選民出庭，該選民證述內容與吳秉叡受訪說詞相符；檢方由此認定，吳秉叡開記者會及回應記者的相關內容，均已經過查證。

檢方認為，吳秉叡在記者會上及回應記者採訪時，是以質疑的語氣發表言論，且是針對蔡錦賢參選議員一事，基於公共利益考量提出質疑，而非針對吳育昇進行名譽詆毀，認定吳秉叡不構成加重誹謗。

吳育昇曾回應澄清，「這與我完全無關，我連關心都沒有！」指蔡錦賢是自行要求中選會解釋；吳育昇曾指出，他從未向中選會關說，或施展不當政治影響力，吳秉叡指控他關說中選會，讓蔡錦賢具有參選資格絕非事實，根本是不實指控，已詆毀其問政聲譽。

87年間，蔡錦賢擔任淡水鎮民代表會主席時，涉嫌幫羅福助賄選，被依預備行賄罪判刑7月、褫奪公權2年；後來他潛逃中國，直到行刑權時效結束才回台灣並當選議員；吳秉叡、段宜康、蔡其昌等綠營立委，為此於103年底召開記者會提出質疑。

蔡錦賢當時則曾回應，立委認為有問題應該去找中選會，他當初要參選，請示過中選會的意見，是中選會說可以選才選，不是他要選就能選。

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  • 立委吳秉叡。（資料照，記者簡榮豐攝）

    立委吳秉叡。（資料照，記者簡榮豐攝）

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