未成年無照騎車撞護欄 少男翻落邊坡亡

魏男偷騎母親的機車出遊，卻發生憾事（記者吳昇儒攝）

2017-04-09 09:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕未滿18歲的魏姓少年深夜趁著家人睡覺時，約同學一起到基隆外木山海邊聊天。今日凌晨3時29分，一夥人準備騎車返家，魏男行經協和路、湖海路間產業道路時，卻失控撞上左側護欄，人跌落護欄外送醫搶救，上午6時29分宣告不治身亡。

目擊車禍的劉姓少女向警方表示，自己和死者是國中同學，與其他2名同學約在外木山聊天，回家的時候魏男騎在前方，只見他一直往左邊靠，隨後就發生事故，不知道發生什麼事。

魏男的家屬則向警方指稱，小孩是趁著家人熟睡時偷騎媽媽的機車出門，之前都沒有騎機車外出的習慣，希望警方能詳細追查事故原因。

警方調查，魏姓少年無照駕駛，現場亦無發現剎車痕跡，人飛越護欄後，顱內及內臟出血嚴重，搶救後不治身亡，詳細肇事原因仍在調查，不排除是疲勞駕駛釀禍。