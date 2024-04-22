跌落溪谷受困10天！男子「塞住水管」引來居民救了自己

南投縣消防人員利用捲式擔架將跌落鹿谷鄉鳳凰山溪谷的山友救出。（圖由南投縣消防局提供）

2024/04/22 10:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣消防局昨（21日）下午4點左右，接獲一名農民報案求助，指有一名登山客攀登鹿谷鄉鳳凰山時，不慎在名為「鳳凰眼」的路段，跌落深約10公尺的溪谷，消防人員立即上山展開救援行動，順利將受困在山區約10天的莊姓山友救出，結束這場登山驚魂記。

南投縣消防局說，家住台中的莊姓男子（54歲）陳述，本月12日他獨自一人從台中住家騎著機車，來到鹿谷鄉鳳凰山的山腳下，將機車停靠路邊後，便自鳳凰村田底巷土地公廟沿著步道出發，直至「鳳凰眼」路段時，因體力不支，不慎跌落約10公尺深的溪谷致無法行走，加上沒有攜帶手機出門，也無法對外求救。

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莊某受困溪谷迄昨日第10天時，意識仍相當清醒，且急中生智利用本身曾從事水電相關工作的經驗，採摘山中姑婆芋的莖，利用身上隨身攜帶的瑞士刀鋸開附近居民引水用的水管，用植物的莖塞住水管，使山下聚落部分村民無水可飲用，上山查看水源短缺原因時才發現其身影，進而報案將人救出。

南投縣消防局說，鹿谷分隊在上山展開救援行動過程中，也群呼義消支援，並整備SKED相關搬運裝備及救護器材，在步行約1個小時路程後，於昨下午6點左右接觸傷患，經救援人員量測血壓、血氧及評估其呼吸、意識狀況後，發現莊某生命徵象穩定、意識清楚，僅右腳、左臀受傷疼痛難以行走，給予補充水分及衣物保暖後，便合力將其抬下山，並在深夜10點後送竹山秀傳醫院醫治，順利完成此救援任務。

消防人員表示，鳳凰山因山勢有如展翅鳳凰而得名，緊鄰溪頭，經常雲霧繚繞，宛若仙境，與鹿屈山、金柑樹山、樟空崙山合稱為「溪頭四珠」，雖然海拔僅1696公尺，但也再度呼籲民眾不管是攀登3000公尺以上的百岳，抑或是如鳳鳳山般的中級山，最好是結伴而行，不要獨攀，才是確保安全之道。

南投縣消防人員漏夜深入鹿谷鄉鳳凰山救援。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防人員利用捲式擔架將跌落鹿谷鄉鳳凰山溪谷的山友救出。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防人員漏夜深入鹿谷鄉鳳凰山救援。（圖由南投縣消防局提供）

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