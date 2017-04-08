見異性就失去思考 哪些星座男人是「愛情傻瓜」？
〔記者張瑞楨／台中報導〕哪些星座的男人，最容易受「戀愛詐騙」？台中市警察局刑警大隊經濟組，統計近1年「假援交真詐財」、「色情應召」、「假交友（徵婚）詐財」等「戀愛詐騙」的被害人星座，發現射手、天秤與處女座的男人最容易受騙，總計超過3成，是最容易見到異性就喪失思考能力的族群，令人驚訝的是，講求完美略具神經質的處女座，竟也是愛情傻瓜排行榜的第三名，而金牛和摩羯座則最不容易受騙。
經濟組統計，去年（2016年）1月至今年（2017年）年2月，被「戀愛詐騙」（包括「假交友（徵婚）、真詐財」、「色情應召」或「假援助交際」等）手法詐財的被害人共640名，分析出結果，經濟組強調，準不準確是一回事，這項分析目的是想提醒民眾，詐騙集團常利用人性的弱點，以「花言巧語」施詐，大家的防詐觀念要提升。
第一名是射手座，比例10.78％，經濟組分析認為，個性率真的射手座，擁有一顆「人性本善」的心，容易相信別人，這個星座有太過樸實的缺點，容易被詐騙集團的話術拐得團團轉，等到發現被騙時，已經陷得太深了！
第二名是天秤座，比例10.47％，猶豫不決、優柔寡斷的個性，加上容易相信、積極幫助朋友的熱情，無法判斷「網友」是否有心想要交朋友，等到買完遊戲點數後才發現通訊軟體早已被封鎖，「人去樓空」了！
第三名是處女座，比例佔9.22％，具在意細節且容易窮緊張特質的處女座，只要遇到沒有經歷過的處境，往往會失去平時善於分析研判的能力及水準，一旦對方（「網路情人」）運用新的「話術」糾纏，上當的機會就翻倍了！
以下是各星座的統計與比例：
水瓶座（1/21-2/19），受騙比例8.59％，排名四。
雙魚座（2/20-3/20），受騙比例8.44％，排名六。
牡羊座（3/21-4/20），受騙比例7.66％，排名八。
金牛座（4/21-5/21），受騙比例6.88％，排名十一。
雙子座（5/22-6/21），受騙比例8.28％，排名七。
巨蟹座（6/22-7/23），受騙比例7.34％，排名十。
獅子座（7/24-8/23），受騙比例8.59％，排名四。
處女座（8/24-9/23），受騙比例9.22％，排名三。
天秤座（9/24-10/23），受騙比例10.47％，排名二。
天蠍座（10/24-11/22），受騙比例7.66％，排名八。
射手座（11/23-12/22），受騙比例10.78％，排名一。
摩羯座（12/23-1/20），受騙比例6.09％，排名十二。
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