被控賣凶宅獲判無罪 張淳淳剪「小英」髮型抗議...

2017-04-07 15:34

〔記者錢利忠／台北報導〕「地產女王」張淳淳出售台北市民生東路一戶房屋給林姓男子及連姓女子，兩人再轉賣給擔任代書的賴姓男子，交屋後兩星期，賴男發現該屋13年前曾有女子自殺，認為前手隱瞞該屋是凶宅，怒控張淳淳等3人詐欺；高等法院去年駁回上訴，張淳淳無罪確定；張自認名譽受損，今反控賴男誣告及加重誹謗，並當眾剪掉長髮抗議。

張淳淳表示，今天要把留30年的長髮剪掉，剪掉在這段期間所有的傷害，還有捍衛自己清白的決心，感謝這段期間很多朋友及粉絲的支持，這些三千煩惱絲，以後都不會伴隨著她；她並向在場記者強調，剪掉的頭髮都是真髮。

張淳淳先朝左側長髮剪1刀，之後朝右側長髮再剪1刀，她並針對妨害名譽除罪化一事，向總統蔡英文呼籲說，「我從一個長髮女孩，剪成跟妳一樣的髮型，我希望妳可以剪掉台灣司法的疾病，頭髮剪了都會長回來，但是名譽傷害了就回不來了。」

95年間，張淳淳以625萬元價格，向李姓女子買下該屋，100年間以1170萬元轉賣給林男，林男把房子登記在連女名下，隔年兩人再以1380萬元轉賣給賴男。

賴男交屋後兩星期，從鄰居口中得知屋內曾有人自殺，才發現買到凶宅，當時他透過議員求證，確認有此事，嚇得不敢入住並降價求售，後來以1060萬元賣出，損失410萬元；賴男為此向張淳淳等3人提告，並求償410萬元，但二審獲敗訴。

張淳淳在法庭上答辯，她只知道有人在屋內燒炭，且是送醫後在醫院死亡，不知道是死在屋內，她有如實告知買家，未隱瞞凶宅屋況，且轄區警方電腦內也沒有相關紀錄，連法院都要經過繁瑣的調查程序才查得到屋內確有人自殺死亡，一般平民根本查不到；賴男是透過議員向消防隊拿到救護車出車紀錄才查到，這資料也非一般人可取得。

去年5月一審宣判，台北地院認定張淳淳等人賣屋時，確實不知屋內曾有人非自然死亡，判3人都無罪；去年10月，二審駁回上訴而確定。

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