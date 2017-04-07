北市光華新天地的電梯 4年竟維修20次

2017-04-07 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市光華數位新天地是民眾購買電子產品、組裝電腦的好地方，但有議員調閱資料發現，商場內電梯、電扶梯近4年竟維修了20次，還因為多數零件要向國外進口，修繕工程總要花上好幾個月，商場店家都苦不堪言。

據《中時電子報》報導，民進黨北市議員簡舒培表示，光華新天地大樓落成9年，但近年器材損壞的情況越來越多，最近4年內修繕次數竟高達20次共花了220萬元公帑。其中包括煞車塊、冷氣、馬達和機板等接連發生問題，還因為多數的零件耗材屬於特殊規格，還必須從國外進口，有次電扶梯鍊條壞掉，市場處竟表示要等半年時間，讓她認為太扯，「乾脆把商場關掉好了」。

光華數位新天地的電梯、電扶梯修繕次數頻繁，不僅店家怨聲載道，甚至上月邦交國諾魯共和國總統瓦卡來台到商場參觀，當天就遇上電扶梯整修，讓他只能爬樓梯，簡舒培也痛批，「真的超丟臉」。