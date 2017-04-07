| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
快改道！中山高民雄北上路段車禍 大塞車
 首頁 > 社會

下注六合彩可賺海角七億？ 老翁遭騙255萬

2017-04-07  10:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕67歲黃姓男子沒有詐欺前科，竟編出「下注香港六合彩可賺7億元」的謊言，誘騙66歲張姓男子陸續交出255萬元，張男兒子發現父親老本銳減，憤而報警提告，高雄警方依詐欺罪嫌將黃男移送法辦，並過濾有無其他被害人。

警方指出，張男於本月3日報案聲稱，他被詐騙255萬元，員警以為是詐騙集團所為，到場才知對方是張男認識的朋友，了解詳情後，連員警都感到不可思議，驚呼：「這樣的騙局，張姓男子竟然相信！」

原來張男經營飲料店，黃男近2年經常去光顧，得知張男是六合彩迷，去年竟謊稱熟識香港六合彩公司高層，只要依照他的指示下注，就能得到明牌，賺取7億元獎金。

張男不疑有詐，每隔一段時間就繳付數十萬元現金給黃男下注，近1年已累積255萬元，但從未出現7億元高額獎金。

就在張男納悶之餘，他的兒子發現父親老本銳減，詢問才知被詐騙，以通知黃男取款為由，通報警方對黃男控告詐欺。

黃男企圖以借貸為由脫罪，但被識破，辯稱255萬元已花光，不願交代金錢流向，警方懷疑有其他被害人，將擴大追查。

廣告
  • 警方將黃姓男子（右）移送法辦。（記者洪定宏翻攝）

    警方將黃姓男子（右）移送法辦。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：下注六合彩可賺海角七億？ 老翁遭騙255萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.