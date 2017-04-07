下注六合彩可賺海角七億？ 老翁遭騙255萬
2017-04-07 10:41
〔記者洪定宏／高雄報導〕67歲黃姓男子沒有詐欺前科，竟編出「下注香港六合彩可賺7億元」的謊言，誘騙66歲張姓男子陸續交出255萬元，張男兒子發現父親老本銳減，憤而報警提告，高雄警方依詐欺罪嫌將黃男移送法辦，並過濾有無其他被害人。
警方指出，張男於本月3日報案聲稱，他被詐騙255萬元，員警以為是詐騙集團所為，到場才知對方是張男認識的朋友，了解詳情後，連員警都感到不可思議，驚呼：「這樣的騙局，張姓男子竟然相信！」
原來張男經營飲料店，黃男近2年經常去光顧，得知張男是六合彩迷，去年竟謊稱熟識香港六合彩公司高層，只要依照他的指示下注，就能得到明牌，賺取7億元獎金。
張男不疑有詐，每隔一段時間就繳付數十萬元現金給黃男下注，近1年已累積255萬元，但從未出現7億元高額獎金。
就在張男納悶之餘，他的兒子發現父親老本銳減，詢問才知被詐騙，以通知黃男取款為由，通報警方對黃男控告詐欺。
黃男企圖以借貸為由脫罪，但被識破，辯稱255萬元已花光，不願交代金錢流向，警方懷疑有其他被害人，將擴大追查。
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