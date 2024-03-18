泰國「巫毒娃娃」闖關驚藏大麻 金髮女想以小博大下場慘了

大麻藏在石膏娃娃內。（警方提供）

2024/03/18 22:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市無業林姓女子為牟取暴利，委託泰國友人在當地購買大麻，藏在自製類「巫毒娃娃」圖騰石膏像後，企圖以包裹型式闖關走私入台，刑事局中部打擊犯罪中心接獲台中關通報，先將出面簽收包裹男子查緝到案，起出市價上百萬元的1公斤大麻，再循線逮捕林女送辦，檢方聲押林女獲准近日偵結依毒品罪起訴。

刑事局中打第四隊去年底接獲關務署台中關通報，攔查到貨品以娃娃名義，自泰國進口來台之可疑包裹，經查驗發現包裹內是一個約50公分高的石膏娃娃，裡面竟夾藏超過1公斤大麻，立即組成專案小組，報請台中地檢署調股檢察官陳文一指揮偵辦。

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案經專案小組監控追緝，查出林女（32歲）係透過通訊軟體，花了3萬元透過泰國當地友人購買大麻裝入罐子，還要對方協助塞入石膏包裝偽裝，外觀畫上「巫毒娃娃」圖騰後，再拍照給林女看，想藉此蒙混過關，且林女想藉此以小博大賺取暴利，為躲避查緝，還利用不知情男子出面簽收包裹。

直到警方上門，該男子才知道涉入運輸毒品案，惹上「麻」煩，後續循線在台中西區住處，將染成一頭金髮的無業林女查緝到案，警方共查扣1094公克的大麻，市價約100萬元，詢後依涉嫌毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦，檢方聲押林女獲准，近日偵結起訴，法院接押。

中打表示，林女自泰國走私大麻來台，意圖販售從中牟取暴利，所幸即時查獲防止流入市面，呼籲民眾大麻為第二級毒品，從事運輸第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，刑責極重，勿以身試法，並提醒民眾切勿代他人收領來路不明包裹，以免涉犯重罪。

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石膏娃娃以包裹型式闖關輸入台灣。（警方提供）

警方共查扣1公斤多的大麻。（警方提供）

警方將林女依毒品罪嫌送法辦。（警方提供）

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