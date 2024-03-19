竟沒人阻止！彰化國三男扮惡狼 校車「指侵」女20分鐘

彰化一國中生搭校車時對女同學指侵長達20分鐘，事後女方家長提告，請求賠償。彰化地院審理，判處國中男及其父親需賠償女學生30萬元，女學生父親20萬元。性騷示意圖。（情境照）

2024/03/19 00:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名就讀國中三年級男學生，搭乘校車時與一女學生相鄰而坐，卻起色心，將手伸進女學生運動褲內撫摸陰部，再用手指插入陰道，強制猥褻20分鐘得逞。離譜的是，車上共乘學生竟沒人阻止，女學生被嚇得無法言語，直到回家才跟父親哭訴。彰化一審判決，判處國中男需賠償女學生30萬元，女學生父親20萬元。

判決書指出，國三男（稱為B男）與女同學（稱為A女）同為朋友關係，2022年9月某日早上7點，兩人一起搭乘校車並相鄰而坐，期間B男未經得A女同意，竟將左手伸進女同學的運動褲內撫摸陰部，並將手指伸進陰道內20分鐘，直到校車抵達學校才鬆手。

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A女父親主張，B男與A女為同校同學，竟然趁其心智尚未成熟，膽小，無力反抗之心理，對女同學強制指侵，致使A女內心存有陰影，睡眠不佳，並對於男性有防衛心理，勢必對其將來人際交往產生嚴重影響，又因為單親撫養A女，因此痛心，更須付出較多心力照顧，要求B男跟B男父親需賠償A女及其父親精神慰撫金各100萬元。

法官審理認為，B男侵害A女的身體、性自主權及貞操權，應對她負損害賠償責任，A女父親基於父母子女關係的身分法益，且情節重大，所以請求B男父親與B男連帶賠償非財產上的損害，亦屬有據，且B男父親為法定代理人，依法負有保護及教養權利義務，對其行為負監督之責，自應負連帶損害賠償責任，審酌，兩造學歷、身分地位、教育程度，判應賠償A女30萬元、A女父親20萬元。

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