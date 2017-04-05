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「大眼妹」柔情攻勢 鎖定宅男騙錢

2017-04-05  13:44

〔記者王冠仁／台北報導〕24歲莊姓民眾日前跑到台灣銀行新營分行辦理匯款，他在櫃台前不斷低頭滑手機打字，且神色緊張，引來行員注意。行員通報派駐該處的保七總隊第一大隊警員黃文志前往關切。

莊男告訴黃員，他是要匯款給網友，還說對方是一個禮拜前透過臉書認識的，「她叫小可愛」。黃員直覺有異，進一步追問，莊才說，兩人從未謀面，是小可愛透過臉書主動認識他，再互加Line聯繫。

經莊男同意，他將兩人的對話紀錄給警方檢視，警方發現對方經常與莊撒嬌，還以生日快到要項鍊禮物、奶奶要吃補品等理由，向莊討錢。

警方研判這是詐騙集團利用「大眼妹」的甜美照片，向沒交過女友的莊男，以柔情攻勢行騙的伎倆。警方除拿出相關案例給莊看，讓他當場醒悟，也將相關資料彙集，以利追查幕後詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方勸阻莊男。（記者王冠仁翻攝）

    警方勸阻莊男。（記者王冠仁翻攝）

  • 小可愛與莊男的對話。（記者王冠仁翻攝）

    小可愛與莊男的對話。（記者王冠仁翻攝）

  • 小可愛與莊男的對話。（記者王冠仁翻攝）

    小可愛與莊男的對話。（記者王冠仁翻攝）

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