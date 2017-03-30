富商搭高鐵罵列車長「X你娘！」 判罰1萬元定讞

2017-03-30 11:08

〔記者楊國文／台北報導〕佳和實業董事長翁茂鍾，前年8月買高鐵自由座車票從台北回台南，卻向站務人員說「我是高鐵執行長鄭光遠的朋友」，要求引導到商務座位，列車長幫他安排座位後，翁因不滿對方要求補475元的票價差額，竟辱罵「X你娘！」，列車長不甘受辱提告，翁辯稱「X你娘！」乃口頭禪，高等法院不採信，今依公然侮辱罪翁罰金1萬元定讞。

判決指出，前年8月14日晚上10時10分許，現年63歲的翁茂鍾從台北買高鐵自由座車票回台南時，向站務人員表示「我是高鐵執行長鄭光遠的朋友」，要求代為尋找空位，黃姓列車長引導翁茂鍾到到第六節商務車廂，並告知可先進入找空位就座後再補票。

但翁不滿咆哮「我是執行長的朋友！」為何還要補票，且指責黃服務態度不佳，並打電話給鄭光遠，而黃多次向翁解釋未獲接受。

當晚10時25分當列車停靠高鐵桃園站時，黃接獲高鐵行控中心告知翁確實是執行長朋友不用補票，但黃餘怒未消，對黃姓列車長說「你要是這種態度，我就搞你……X你娘，這種態度。」翁事後未坐商務艙的座位，因此未補票，事後又傳送簡訊給鄭光遠稱「高鐵再有這麼惡劣的列車長，亡矣！」 。

黃姓列車長不滿翁辱罵他，錄下整個過程對翁提告公務侮辱罪，檢方去年5月將翁起訴。

翁在審理時號稱，三字經只是他的口頭禪，他誤以為黃姓列車長引導他到第六節商務車廂亦關處即要求他補票，才指責黃，並無侮辱對方的意思。

一、二審勘驗都認定翁所說「X你娘！」並非口頭禪，已貶損黃的人格、名譽及社會評價，高院今依公然侮辱罪判翁罰金1萬元定讞。