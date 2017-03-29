沒防護器具勞工遭電死 雇主判刑9月

2017-03-29 18:46

〔記者王定傳／新北報導〕某工程有限公司前年承包新北市板橋國小「浮球凡而更新」等工程，葉姓勞工沒帶漏電斷路器、也沒穿絕緣鞋，就跑到校舍地下1樓蓄水池內，更換浮球凡而，因輪座式延長線組，滑落蓄水池，葉男遭電死，新北地院認定王姓雇主有疏失，依業務過失致死罪判刑9月。

判決書指出，該公司承包項目包含「洗手台高壓軟管更新、燈具更換及浮球凡而更新」等工程；前年12月18日上午，葉男進行浮球凡而更換工作時，因輪座式延長線組，滑落至積水高度約26公分的蓄水池內，當場被電到趴在水池中，送醫急救仍因心因性休克及呼吸衰竭死亡。

王姓雇主辯稱，公司有提供頭燈照明，無須攜帶輪座式延長線組，且延長線組非公司提供，根本不能注意有無漏電情形，且公司也有提醒被害人攜帶絕緣鞋，已盡注意義務。

合議庭審理認為，本件蓄水池浮球凡而更換作業，是從事電氣工作，除應穿絕緣鞋還要設置漏電斷路器；王男身為雇主，未確實依職業安全衛生相關法令執行，導致葉男沒帶漏電斷路器、沒穿絕緣鞋，與葉男死亡有因果關係。

合議庭認為，縱使該公司內確實有絕緣防護器具，但沒讓葉男施工時使用，因而發生職災，已違反職業安全衛生法規；審酌有賠償397萬餘元，但仍未與家屬和解，犯後否認犯行，判刑9月，可上訴。