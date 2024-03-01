3/1 今彩539頭獎開2注！800萬獎落高雄、屏東

今晚（3月1日）開獎的第113000053期今彩539頭獎開出2注；第113000031期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/01 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月1日）開獎的第113000053期今彩539頭獎開出2注，由高雄市三民區建工路306號的「九兆彩券行」、屏東縣屏東市楠樹里民生路290號的「財誠彩券行」開出，每注可得800萬元；第113000031期大樂透頭獎摃龜。

第113000031期大樂透中獎號碼「01、29、30、39、46、47，特別號：17」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得5萬7939元；肆獎共89注中獎，每注可得1萬7995元；伍獎共1873注中獎，每注可得2000元；陸獎共2567注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7418注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5656注中獎，每注可得400元。

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第113000031期49樂合彩中獎號碼為「01、29、30、39、46、47」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3577注中獎，每注可得1250元。

第113000053期今彩539中獎號碼為「05、12、13、21、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎298注中獎，每注可得2萬元；參獎共9234注中獎，每注可得300元；肆獎8萬4283注中獎，每注可得50元。

第113000053期39樂合彩中獎號碼為「05、12、13、21、36」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共486注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3072注中獎，每注可得1125元。

第113000053期3星彩中獎號碼為「040」，壹獎共55注中獎，每注可得5000元。

第113000053期4星彩中獎號碼為「5538」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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