為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

3/1 今彩539頭獎開2注！800萬獎落高雄、屏東

今晚（3月1日）開獎的第113000053期今彩539頭獎開出2注；第113000031期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚（3月1日）開獎的第113000053期今彩539頭獎開出2注；第113000031期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/01 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月1日）開獎的第113000053期今彩539頭獎開出2注，由高雄市三民區建工路306號的「九兆彩券行」、屏東縣屏東市楠樹里民生路290號的「財誠彩券行」開出，每注可得800萬元；第113000031期大樂透頭獎摃龜。

第113000031期大樂透中獎號碼「01、29、30、39、46、47，特別號：17」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得5萬7939元；肆獎共89注中獎，每注可得1萬7995元；伍獎共1873注中獎，每注可得2000元；陸獎共2567注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7418注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5656注中獎，每注可得400元。

第113000031期49樂合彩中獎號碼為「01、29、30、39、46、47」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3577注中獎，每注可得1250元。

第113000053期今彩539中獎號碼為「05、12、13、21、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎298注中獎，每注可得2萬元；參獎共9234注中獎，每注可得300元；肆獎8萬4283注中獎，每注可得50元。

第113000053期39樂合彩中獎號碼為「05、12、13、21、36」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共486注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3072注中獎，每注可得1125元。

第113000053期3星彩中獎號碼為「040」，壹獎共55注中獎，每注可得5000元。

第113000053期4星彩中獎號碼為「5538」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚喜！買彩券1個月都沒對 美68歲老翁驚覺中了2.6億
2024/02/28 15:46

驚喜！買彩券1個月都沒對 美68歲老翁驚覺中了2.6億
驚！ 母親寄情人節卡片附刮刮樂 他刮開後中了3千萬
2024/02/25 14:20

驚！ 母親寄情人節卡片附刮刮樂 他刮開後中了3千萬

陽明商圈有新建設 換屋族紛換新大樓
妄想一夜暴富！ 中國貪官砸「7000多萬買彩券」 面臨淒慘下場
2024/02/25 13:09

妄想一夜暴富！ 中國貪官砸「7000多萬買彩券」 面臨淒慘下場
元宵節變億萬富翁！2/24 大樂透、今彩539獎號開出
2024/02/24 20:55

元宵節變億萬富翁！2/24 大樂透、今彩539獎號開出

聯邦神卡國旅最高6%、旅日最高4.5%
不敢相信！美國71歲老翁買彩券 抱走1.38億元大獎
2024/02/24 14:33

不敢相信！美國71歲老翁買彩券 抱走1.38億元大獎
哇！他以為弄丟中獎彩券 3個多月後在車上找回爽拿158萬
2024/02/24 13:09

哇！他以為弄丟中獎彩券 3個多月後在車上找回爽拿158萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播