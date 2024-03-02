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總統府憲兵自戕 去年到府執勤、服役才滿1年

總統府歲憲兵自戕送醫不治。（資料照）

總統府歲憲兵自戕送醫不治。（資料照）

2024/03/02 07:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕負責戍守總統府維安的憲兵211營古姓上等兵，昨晚間9時40分在執行一號大門衛哨勤務時，疑因情緒不穩舉槍自戕，頭部中彈當場死亡。古男自戕原因現由憲兵指揮部調查中。

據了解，憲兵211營成立於民國45年12月1日，專責駐守總統府，所以遴選出的成員除要身家清白外，更需專精各項技能，因此在憲兵部隊中有「天下第一營」的稱號。

憲兵指揮部表示，21歲的古姓上等兵為苗栗銅鑼人，去年2月8日服役受訓，4月12日調派至憲兵211營執勤。

憲兵指揮部表示，古姓上兵是昨日晚間9時36分，在總統府一號大門邊執行衛哨時，突然持槍自戕，當場血流如注。臨哨衛兵見狀搶救和通報，經送往馬偕醫院急救，1小時後宣告死亡。

憲兵指揮部表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，隊部已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

憲兵211營目前已會同古男的哥哥共同處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時也將加強宣導生命教育及心理輔導。

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