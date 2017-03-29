呼吸空氣維他命 奇特台南七股樂活鹽屋
2017-03-29 17:45
〔記者楊金城／台南報導〕七股台灣鹽博物館打造全台唯一的樂活鹽屋，今天落成啟用，鹽屋內鋪滿如白色沙灘般的海鹽，釋放負離子，坐在鹽屋內的躺椅、聽音樂、吸海的味道空氣讓遊客有體驗身心靈Spa的新鮮感。
「鹽的達人」台鹽七股鹽山場長郭武東說，在礦鹽洞中會釋出天然負離子，讓人感到身體舒暢，鹽屋有類似的氛圍。
皇尚文創公司從雲嘉南濱海國家風景區管理處手中接下經營鹽博館的任務，引進民間企業的創意，除打造鹽旅館，今天由雲管處副處長洪肇昌、七股區長莊名豪、皇尚副董事長林國明再為鹽屋舉行落成啟用。
林國明說，鹽屋內地上鋪滿北門井仔腳鹽田的海鹽，牆面也噴上海鹽，鹽可釋出負離子，有如空氣中的維他命，室內鹽屋結合了傳統鹽業和現代健康概念，遊客需要換穿拖鞋進入，呼吸空氣中的負離子就像在山裡呼吸芬多精般的舒暢。
洪肇昌和莊名豪說，來七股可爬山（鹽山）、體驗鹽屋、在觀海樓觀夕大道看海看夕陽，將是很不一樣的遊程。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 第14首歌刻意留白19秒卻挨告 五月天不起訴
- 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃李得仕羈押禁見
- 愛逮丸港女家當掉光光 暖警完成不可能的任務
- 《DNA揪17年前性侵狼》女：化成灰都認得
- 黑幫將以服飾品牌精裝K毒 交友軟體販毒
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 秘魯航空降落著火 機上載有141名乘客
- 今將繳200萬作業費 郝龍斌正式請假參選
- 玉山銀Apple pay 提供10％現金回饋
- 神基認列華孚處分中國廠 去年EPS年增68.04％
- 五月天20年 捍衛心中尚未崩壞的地方
- 中華郵政也重傷 前2月虧25.7億
- 現金減資40％+現金股利6元 新普決定「送10元」
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 醫病》口愛氣味怪怪的 男友嗅出女友會陰香妃症
- 李明哲遭中國國安單位拘留
- 蔡英文︰前瞻計畫 不分藍綠
- 日官房長官︰台灣是很重要的夥伴
- 喜事+1！《Good Doctor》男星 宣布5月娶小7歲女友
- 西部13縣市空品不佳 46測站AQI達警戒橘
- 龍潭天然氣電廠換前瞻建設？ 鄭文燦駁斥
- 被爆與吳志剛秘戀 李婉鈺辦公室：有心人操作
- 嗆聲見面就搬走 謝金燕娘原諒豬哥亮
- 邁阿密網賽 辛然配拍進8強
- 清水溪沿岸遭濫倒垃圾 綿延2公里
- （影音）趙小僑已成人妻3個月 備戰沖繩海島婚生3胎
- 隋棠忙擠母乳挑劇本 Max歐巴瀏海扎目睭
- 林敏雄︰全聯今年營收可達1100億
- 退休警消上街抗議年改 花敬群：尊重年改會
- 〈徵文啟事〉網路曬孩子
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MAC, others working to win release of detained Taiwanese democracy advocate
- 老闆最怕五月天？ KIMIKO：員工都要請假
- 柯自訴教唆洩密案 缺錄音鐵證 馬一審無罪
- 右肩麻煩退散 詹帥催落去
- 姚文智批走鐘 柯自認沒改變
- 被吳可熙嗆不會導戲？楊雅喆：我罵她還比較有可能
- 五月天演唱會倒數 超商搬到騎樓下結帳
- 尤美女登《LEZS》封面 網友大讚：超美！
- 回擊放寬農藥說 林聰賢：口水比農藥還毒
- 莊凱勛自豪穿女裝很正 想跟自己要Line
- 馬一審無罪》柯嘆：大悲無淚 上訴到底 馬辦：感謝法官 適當判決
- 恆春區漁會監事改選 在野派小挫敗
- （獨家）豬哥亮接電話了！ 第一句話竟然就是...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：呼吸空氣維他命 奇特台南七股樂活鹽屋
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分