呼吸空氣維他命 奇特台南七股樂活鹽屋

2017-03-29 17:45

〔記者楊金城／台南報導〕七股台灣鹽博物館打造全台唯一的樂活鹽屋，今天落成啟用，鹽屋內鋪滿如白色沙灘般的海鹽，釋放負離子，坐在鹽屋內的躺椅、聽音樂、吸海的味道空氣讓遊客有體驗身心靈Spa的新鮮感。

「鹽的達人」台鹽七股鹽山場長郭武東說，在礦鹽洞中會釋出天然負離子，讓人感到身體舒暢，鹽屋有類似的氛圍。

皇尚文創公司從雲嘉南濱海國家風景區管理處手中接下經營鹽博館的任務，引進民間企業的創意，除打造鹽旅館，今天由雲管處副處長洪肇昌、七股區長莊名豪、皇尚副董事長林國明再為鹽屋舉行落成啟用。

林國明說，鹽屋內地上鋪滿北門井仔腳鹽田的海鹽，牆面也噴上海鹽，鹽可釋出負離子，有如空氣中的維他命，室內鹽屋結合了傳統鹽業和現代健康概念，遊客需要換穿拖鞋進入，呼吸空氣中的負離子就像在山裡呼吸芬多精般的舒暢。

洪肇昌和莊名豪說，來七股可爬山（鹽山）、體驗鹽屋、在觀海樓觀夕大道看海看夕陽，將是很不一樣的遊程。

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