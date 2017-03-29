指鄭永金炒地皮 前竹縣長范振宗高院改判無罪

2017-03-29 10:52

〔記者項程鎮／台北報導〕前新竹縣長范振宗3年前在新竹縣長候選人邱鏡淳竹東競選總部成立大會上，指另一候選人鄭永金於擔任縣長期間，曾有「撈」、「炒地皮」、「吃工程款」等貪污不法行為，高等法院上午推翻一審有罪判決，改判范振宗無罪，還可上訴。

一審時，新竹地院認為范振宗言論已對鄭永金造成名譽損害，影響他人投票給鄭永金的意願，依選罷法「意圖使人不當選而散布不實事實」罪，判處范振宗徒刑5月，得易科罰金，褫奪公權1年。

103年新竹縣第17屆縣長選舉前，范振宗為尋求連任的邱鏡淳站台助選，9月28日在邱鏡淳竹東競選總部成立大會上，范振宗宣稱「鄭永金做過（縣長）了，大家都知道做得很爛，建設沒半點，現在他說我當選一定發，請問錢從哪裡來，政見寫了一大堆，我懷疑他是從書裡抄來的，鄭永金臉皮很厚，撈不夠嗎？撈8年還不夠，還要回來撈嗎？」

范還說，「林光華公開講『鄭百億』、『鄭永金鄭百億』，有吃錢沒吃錢我不知道，名字是林光華取的，我說沒可能啦，縣政府1年預算才100多億、200多億，我以前做的時候，最多也不過300多億、200多億，要吃掉幾百億不可能啦！還是有可能喔！炒土地嘛！我跟你講，叫鄭永金站著發誓，吃過人家的工程款、有炒地皮者，就發毒誓，看他敢嗎？」案經鄭永金告訴偵辦。