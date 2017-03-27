老蚌二度生珠 但老蚌判賠
〔記者溫于德／台北報導〕台北市已婚鄭姓老翁戀上未婚阮女，乾柴烈火生下1女，事後遭兒子揭穿並代母怒提告。台北地院刑事庭日前依妨害家庭，判鄭翁有期徒刑5月、阮女則被判3月確定。民事求償時，雖阮女主張元配取走鄭翁2000萬台幣後已表明「不理」，應是和解之意；但法官認為，元配未明確表示「不理」是指何事，因此仍判兩人須連帶賠償80萬元，全案仍可上訴。
判決指出，現年69歲鄭翁與40歲阮女的老少戀，自97年起長期住在女方家中、三重區旅館發生性關係，4年後中秋節，鄭翁竟留字條給妻子「老婆，中秋節快樂，我有苦衷，也沒快樂，因越南女有孕了，我誠懇求原諒」，並留下9000元即離家出走、迎接女兒誕生。妻子控告老公通姦，法院判他3月徒刑，阮女則因不知道他已婚，獲判無罪。
鄭翁在官司告一段落後獲原諒得以返家，但102年12月兩人再度死灰復燃，老而不衰的他再次讓女方受孕產女，害怕妻子發現之際，順利說服妻子簽字離婚，與有孕小三展開新生活。
怎知鄭翁的兒子前年3月到戶政事務所調閱戶籍謄本，發現又多了一個妹妹，才揭發父親被判刑後又二度出軌。
法院刑事庭開庭時，鄭翁堅稱事後已獲元配「寬恕」，自認不該被重判；但法官喝斥，「宥恕」的前提是被害人要知情，才能談原諒，但元配說她完全不曉得老公二度外遇，因此不認定被告已獲得宥恕，仍判刑並已易科罰金執行完畢。
民事求償方面，被告阮女辯稱，鄭翁賣房所得一半、2000萬已撥款原告，雙方應有和解之意，元配自然不得再求償，主張不須再賠。
但承審法官表示，即使元配曾表示「不理」或「不管」鄭男，但未明確指出「不理」或「不管」是指何事，或指婚外情一事。且鄭男也自承離婚前被元配告知「假如再有第二胎，一定提告」，怎知男方離婚前再與女方有第二胎，提告自然有理、依法判賠。
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