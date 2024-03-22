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電子舞弊集團助6考生捧到鐵飯碗 中油求償百萬敗訴

電子舞弊集團助6名考生捧到鐵飯碗，中油認為商譽受損提告求償百萬敗訴。（資料照）

電子舞弊集團助6名考生捧到鐵飯碗，中油認為商譽受損提告求償百萬敗訴。（資料照）

2024/03/22 10:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕主嫌吳岱霖為首的國營事業考試電子舞弊集團，從2016年起聘請解題學生在試場解題後，播報答案至考生配戴的耳機，幫助101人在考場舞弊，5年海撈上億元，中油公司查出2019年有6名考生作弊捧到鐵飯碗，除將他們開除外，並向吳男等人求償100萬元，但法官認為中油公司商譽未受損害，判中油敗訴。

判決指出，吳岱霖（40歲）從2016年開始著手國營事業招生考試舞弊，他先幫助郭姓男子（32歲）作弊考上台電後，郭一邊在台電工作，一邊幫忙顧考場、招攬考生，2018年再幫林姓男子（34歲）考上中鋼，林再找老婆陳女（34歲）加入舞弊集團。

吳透過郭、林的協助，找到有意參加電子舞弊的考生，雙方約定考生僅須先行支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，待順利錄取後，再支付120萬元至150萬元。

考生會在考試前先集中統一在飯店住宿，並在飯店教學後，等他們進入考場時，再配戴迷你型耳道式耳機，吳安排另組人馬喬裝成考生，進入考場後用視訊設備拍下考題，再由考場外不明人士解題後，由吳男等人把答案傳到考生耳機裡，幫助他們填選正確答案獲得高分。

等筆試放榜後，再教這些考生修改自傳、教導面試技巧，讓他們能順利上榜錄取；根據檢廉所掌握的名單，透過此舞弊集團錄取進入各公司任職的考生共101人（中油公司36人、中鋼公司34人、台電公司31人），不法所得超過1億元。

2022年，檢廉發動大規模搜索後，扣得各種電子舞弊器材，如大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等物，吳岱霖落跑1個月後落網，但強調自幫6至8名考生作弊，沒有上百人這麼多。由於相關事證明確，雄檢偵結後依詐欺罪起訴吳岱霖、吳女（吳的女友、32歲）、台電郭姓員工、中鋼公司林姓員工、陳女共5人，目前全案仍在審理中。

中油公司查出2019年有6名考生作弊捧到鐵飯碗，除將他們開除外，並指控吳男等人舞弊行為，造成社會大眾對中油公司內部管理、員工素質等嚴重不信任，不法侵害中油公司商譽及社會評價，因此向吳男等人求償100萬元；高雄地院審理時，吳男等人坦承幫考生作弊，但辯稱事件爆發後，民眾都是罵作弊的人，沒有人罵中油，不認為中油公司名譽有受到損害。

法官認為，槍手集團事件爆發後，中油公司2022年報考人數，雖然比2021年報考人數減少580人，但每年報考人數多寡的原因很多，不一定跟槍手集團有關，且社會大眾譴責的對象，多為心存僥倖並以舞弊行為破壞考試公平的槍手集團及考生，不致於對中油服務品質感到惶恐，進而降低對中油商譽或社會評價，因此認定中油請求無理，駁回中油之訴，可上訴。

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