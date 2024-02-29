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一條龍代考駕照 槍手集團、考生判刑

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/02/29 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕溫姓、黃姓及高姓男子因不識字、考不上駕照等原因，花四萬至九萬元不等金額找「代考集團」幫忙；代考集團提供「一條龍」服務，除變造證件外，還找槍手偽裝成三人，接受體檢，甚至參加筆試與術科路試測驗，新北地院審理後依違反戶籍法中的「行使變造國民身分證罪」，判處「代考集團」成員洪女兩個月徒刑、洪男三個月徒刑，溫男則被判刑兩月。

因代考集團主嫌徐男已歿，檢方予以不起訴，黃男在二○二二年已判刑三月確定、高男則獲緩起訴。

檢方調查，二○二○年二月間，高男花五萬元找代考集團幫忙代考，談妥後即交付身分證、彩色照片等，徐男負責將高男身分證照換貼成洪男照片；代考集團則派一名不詳身分者，持不實證件，冒充高男參與體檢，甚至到嘉義區監理所雲林監理站，參與普通汽車駕照的筆試幫高取得駕照。

檢方調查，同年六、七月，黃男也花四萬元請代考集團協助，徐男同樣將黃男身分證上照片換貼成洪男照片，並持不實證件、親自冒用黃男身分，於同年九月間當「槍手」至雲林監理站參與普通汽車駕照的筆試。

二○二○年九月底，年近四十歲的溫男，經蔡男（另行審結）介紹，花九萬元找上代考集團；徐男輾轉從洪女手中取得溫男證件，也以換貼洪男照片方式變造身分證，交由不詳人士參與普通小型車、普通重型機車筆試及路試測驗，順利拿到駕照。事後，雲林監理站比對發現洪男屢屢「考試」，報警處理。

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