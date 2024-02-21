中油等單位槍手代考舞弊案 首謀黃耀進從輕改判2年8月

中油等國營單位招考槍手代考舞弊案，高雄高分院上午宣判，首謀黃男被從輕改判。（記者鮑建信攝）

2024/02/21 10:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕以黃耀進為首的國營單位招考集團舞弊案，2年內幫22名考生考上中油、台電等6大國營企業，不法獲利高達上千萬元，黃被依詐欺罪判刑3年6月，他不服上訴，高等法院高雄分院上午宣判，改判2年8月。

判決書指出，被告黃耀進、陳聰良為賺取高額報酬，涉嫌共謀國營事業代考舞弊，陳涵穎則分別受黃耀進等人委託擔任代考（即槍手）或另尋他人擔任槍手；吳慈芳則自2018年5月至2019年10月間受雇於黃負責開發槍手、居間聯繫考生及槍手和打理考試準備過程中相關文書作業。

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吳慈芳離職後，亦自行找尋槍手為考生從事國營事業考試代考舞弊；簡兆龠則為陳涵穎的表弟，負責擔任槍手及協助陳涵穎尋覓槍手。

據了解，黃等人找來國立清華大學、交通大學等名校學生，甚至有醫學系畢業的實習醫生、國中理化老師來當槍手賺外快，並收取75萬至120萬元不等費用。

黃等人參與國營單位考試舞弊，包括中油、中鋼、中華電信、台電等多家公司，2年幫22名考生考上中油等國營單位，獲利高雄上千萬元。案經廉政署南調組查獲，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

高雄地院依詐欺罪，判處黃有期徒刑3年半﹔陳聰良處徒刑2年、緩刑5年，另支付國庫20萬元﹔陳涵穎處徒刑1年10月、緩刑4年，應支付國庫10萬元﹔吳慈芳處徒刑2年、緩刑5年，並應支付國庫10萬元﹔簡兆龠處徒刑1年8月、緩刑4年，並應支付國庫10萬元。

黃不服上訴高雄高分院，合議庭上午宣判，由於部分犯行被認定無罪，因此從輕改判2年8月，仍可上訴。

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