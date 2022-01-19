槍手幫忙作弊捧到鐵飯碗 中油求償敗訴

考生作弊考上中油，表現良好薪水獎金領了276萬不用賠中油。（資料照）

2022/01/19 14:40

首次上稿：12:46

更新時間：14:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕檢廉前年查獲中油員工黃耀進為首的國營事業招考槍手集團，幫助29位考生考上中油、台電等國營企業，不法獲利超過5千萬元，事後黃耀進被中油開除，中油也向他和另名也是中油員工的槍手集團主嫌黃英傑提告求償50萬元名譽受損。

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此外，黃英傑幫助的考生因未還錢給中油也沒有和解，被中油求償要還幫作弊考生償還150萬元的薪資給中油，但法官發現，案件爆發後，中油報考人數不減反增，黃英傑幫忙作弊考上中油的羅姓考生，在中油表現良好，薪水和獎金領了276萬元，因此認為中油請求無理判敗訴。

判決指出，黃耀進（45歲）在中油擔任輸油技術員，每月薪資7萬餘元，檢廉查出他與黃英傑組成槍手代考集團，幫忙考生進入國營企業的窄門，向考生或家長收取90萬至130萬不等費用後，再找來清、交等名校的學霸，偽裝成考生進入考場代考。

前年6月，黃等人被起訴後（案件仍在一審審理中），黃耀進被中油開除，黃不服，並否認涉案，提告請求確認僱傭關係存在，但橋頭地院法官認為，檢察官已認定他破壞中油用人的人事制度，且從中謀取私利，涉犯使公務員登載不實及加重詐欺罪，情節重大，中油查證後將他開除，適法有據，並無違法，判黃敗訴，目前仍在上訴中。

由於槍手代考案件爆發後，經媒體大肆報導，網友在相關報導下面留言批評中油，中油認為名譽受損，因此向黃耀進和黃英傑提告求償50萬元，並要求兩人在報紙頭版登道歉啟事，還要在PTT八卦版連續30天PO道歉文。

此外，中油也向另一個槍手集團、協助羅姓作弊生考上中油的黃英傑求償150萬元，中油認為，羅姓考生在中油任職期間，已領取薪資共計276萬6187元（含獎金），於是請求黃英傑應還中油150萬元，保留其餘部分的請求權。

高雄地院審理時，黃耀進和黃英傑都否認幫找槍手幫忙作弊，但這部分說詞不被法官採信，不過，法官認為，槍手集團事件爆發後，中油報考人數不減反增，中油名譽沒有受到影響，因此中油請求50萬名譽受損賠償金和道歉啟事都駁回。

至於中油另向黃英傑求償150萬，據悉，案件爆發後，涉弊上榜的29名考生，已有28人解職並賠錢給中油換取和解，只剩下羅姓考生（2016年上榜）未和解，而羅是黃英傑幫忙作弊才考上中油，因此中油才會要黃代還這筆錢。

但法官認為，中油付給羅姓考生歷年薪資是工作所得，勞力所付出，並非毫無對價，且羅成為中油僱員後，必須按照中油公司的工作規則，準時上下班努力工作，不違反工作規則、沒有不適任工作的情形，才能依照中油公司的薪資規定領到相應的工作薪津。

而羅姓考生這幾年任職領到的276萬元（包含工作獎金4次、績效獎金4次、考績獎金2次，共計發給獎金12萬3258元），可見羅姓考生任職期間的勞務付出並未低於一般員工，任職期間對中油所交付的工作也能勝任，薪資及獎金所得與考試舞弊行為係間接關係，因此認定中油請求無理，判中油敗訴，可上訴。

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