台中31歲媽攜2幼子輕生 4歲、8歲童送醫搶救不治

兩名幼童經送醫搶救仍宣告不治。示意圖非本新聞照片。（資料照）

台中市西區向上路一段一棟大樓，31日凌晨驚傳家庭悲劇，一名31歲陳姓女子因情緒長期不穩，疑餵食2名年幼兒子不明藥物後，企圖攜子輕生，導致分別為4歲與8歲男童送醫搶救後仍宣告不治，警已報請檢方相驗，釐清確切死因。

台中市第一分局31日凌晨1時31分接獲通報，指該處住家內有幼童疑似失去生命跡象，警方立即派員到場，並同步通知救護與鑑識人員處理。到場時發現兩名幼童已無呼吸心跳，緊急送醫後仍回天乏術。

請繼續往下閱讀...

經查，案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常，趕赴現場關心，卻仍未能阻止悲劇發生，現場未發現打鬥痕跡，也無外力介入情形，相關物證已完成採證，全案報請台中地檢署指揮偵辦，將進行司法相驗以釐清確切死因與案發經過。

據了解，陳女與前夫育有一名8歲兒子，離婚後與現任男友同居，並再育有一名4歲兒子，事發時男友正在燒烤店上班不在家，陳女曾致電閨密訴苦，透露輕生念頭，閨密趕抵住處時，卻驚見憾事已發生，陳女送醫後情緒激動，目前在警方戒護下治療，相關社福單位也已介入後續協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法