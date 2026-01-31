為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中31歲媽攜2幼子輕生 4歲、8歲童送醫搶救不治

    2026/01/31 09:03 記者許國楨／台中報導
    兩名幼童經送醫搶救仍宣告不治。示意圖非本新聞照片。（資料照）

    兩名幼童經送醫搶救仍宣告不治。示意圖非本新聞照片。（資料照）

    台中市西區向上路一段一棟大樓，31日凌晨驚傳家庭悲劇，一名31歲陳姓女子因情緒長期不穩，疑餵食2名年幼兒子不明藥物後，企圖攜子輕生，導致分別為4歲與8歲男童送醫搶救後仍宣告不治，警已報請檢方相驗，釐清確切死因。

    台中市第一分局31日凌晨1時31分接獲通報，指該處住家內有幼童疑似失去生命跡象，警方立即派員到場，並同步通知救護與鑑識人員處理。到場時發現兩名幼童已無呼吸心跳，緊急送醫後仍回天乏術。

    經查，案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常，趕赴現場關心，卻仍未能阻止悲劇發生，現場未發現打鬥痕跡，也無外力介入情形，相關物證已完成採證，全案報請台中地檢署指揮偵辦，將進行司法相驗以釐清確切死因與案發經過。

    據了解，陳女與前夫育有一名8歲兒子，離婚後與現任男友同居，並再育有一名4歲兒子，事發時男友正在燒烤店上班不在家，陳女曾致電閨密訴苦，透露輕生念頭，閨密趕抵住處時，卻驚見憾事已發生，陳女送醫後情緒激動，目前在警方戒護下治療，相關社福單位也已介入後續協助。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播