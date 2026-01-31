美媒爆川普最快週日攻擊伊朗！傳已通知中東盟友、擬斬首高層領導

美國總統川普日前曾透露，美軍已有一支規模龐大的武裝艦隊正駛向伊朗，但他拒絕證實是否已向德黑蘭發出最後通牒。（路透檔案照）

美國總統川普揚言對伊朗發動軍事打擊，外媒引述美軍消息人士指出，川普可能授權美軍發動攻擊，最快可能在本週日行動，且已事先照會中東盟友。

中東緊張情勢升高，川普日前公開警告伊朗，要求就核武問題重返談判，他也為此派遣大軍部署中東，施壓伊朗，升高美軍將對伊朗動武的疑慮。川普近日也示意可能對伊朗發動「迅速而猛烈」的軍事打擊，戰爭部長赫格塞斯也表明五角大廈將準備好執行川普軍事決策。

美國獨立調查媒體《Drop Site News》引述多位消息人士說法指出，美軍高階官員已告知中東的重要盟友，川普可能授權美軍對伊朗發動攻擊，且預估最快會在週日（2月1日）採取行動。

報導更指，一位曾任美國高級情報官員、現為阿拉伯國家政府提供諮詢服務的人士表示：「這與核武或飛彈計畫無關，而是關乎政權更迭。」據稱美軍此次的行動目標不僅限於核設施或飛彈基地，更將目標鎖定在伊朗政府高層與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的領導核心，試圖藉此削弱伊朗政權的控制力，進而促成該國政府的倒台。

消息人士也透露，川普政府的想法是，如果成功打擊伊朗領導階層，伊朗民眾將再次走上街頭抗議，最終導致政府垮台。以色列總理納坦雅胡也對此項計畫表示支持，並向川普保證以色列可協助在當地建立一個與西方友好的新政府。

《Drop Site News》也就此向美國求證，不過未獲得正面回應，僅提及川普日前在白宮辦公室的發言。川普日前曾透露，美軍已有一支規模龐大的武裝艦隊正駛向伊朗，但他拒絕證實是否已向德黑蘭發出最後通牒。

