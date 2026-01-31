疑和男友爭吵情緒失控 台中無業媽害死3歲、8歲兒恐涉這些罪

陳女與現任男友及2名小孩租住的大樓。（民眾提供）

一通深夜長談電話，沒能攔下悲劇！台中市西區向上路一棟大樓今（31）日凌晨發生人倫悲劇，陳姓女子情緒極度不穩下，疑對3歲、8歲兩名年幼兒子餵食不明藥物，雙雙失去生命跡象，案發前陳女閨蜜察覺其言談異常，通話長達一個多小時，期間陳女情緒崩潰，甚至透露想帶孩子「一起走」極端念頭，閨蜜直覺不對勁一邊報警、一邊趕往現場，仍不敵時間差，抵達時兩名孩童已無呼吸心跳。

台中第一分局於凌晨1時31分接獲通報，警消趕抵現場時，驚見兩名幼童倒臥床上，緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，仍宣告不治，現場未見打鬥痕跡，亦無外力介入，鑑識人員已完成採證。

據了解，31歲陳女無業，與現任男友租住案發大樓，其8歲、3歲兒子分別為前夫及現任男友所生，平時由陳女獨自照顧，情緒長期低落，社群動態亦頻現負能量發文，長期關注她的閨蜜關注直覺不對勁，今天凌晨打電話給陳女聊天長達一個多小時試圖開導。

期間陳女先是抱怨近日與男友因故爭吵，鬧到快分手，最後甚至透露要帶兩名幼子「一起走」的極端念頭，閏蜜驚覺有異趕往，途中先打電話給警方求助，也打給陳女正在燒烤店上班的男友，未料趕抵就看到2個小孩已經沒有呼吸心跳，警消趕抵時陳女則是情緒激動，一直要往外衝到頂樓也有輕生意圖，隨即遭警消束帶保護送醫戒護就醫。

警方目前已報請檢方相驗，並通知兩名小孩的生父了解案情，兩名小孩詳細死因仍待釐清，不排除以殺人罪或加工自殺偵辦。

