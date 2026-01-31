為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    淫魔富商300萬頁文件公布 提及川普被舉報性侵未成年人

    2026/01/31 10:43 即時新聞／綜合報導
    和淫魔富商艾普斯坦相關的300萬頁文件公開，其中提到川普曾被舉報性侵未成年人。（彭博）

    和淫魔富商艾普斯坦相關的300萬頁文件公開,其中提到川普曾被舉報性侵未成年人。（彭博）

    美國淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在獄中離奇去世，其所犯下的性仲介行為成為不定時炸彈，許多政商名流都傳出涉入，美司法部30日新公開300萬頁文件、18萬張圖片和2000段影片，其中提到川普曾被舉報性侵未成年人。

    綜合外媒報導，在聯邦調查局（FBI）所收到的舉報中，有個身分不明的女子透露自己35年前大約13、14歲時，曾在紐澤西州被迫為川普口交，並且在她咬了川普後被毆打臉龐。

    還有另名女子表示，從1995至1996年為止，自己曾是加州蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）川普高爾夫球場性交易的目擊者和受害者。不過，FBI和這名女子交談後，認為其舉報的內容沒有可信度。

    除此之外，川普還被指控在佛州海湖莊園舉辦「日曆女郎」派對，由艾普斯坦將女孩們帶過來，再讓川普負責拍賣，但由於舉報人沒有提供聯繫方式，因此無法核實其指控內容。

    對此，美國司法部強調此次公布的內容可能包含偽造或虛假資料，因為公眾提交給聯邦調查局FBI的文件、圖片、影片都會公開，其中存在對川普的不實指控。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

