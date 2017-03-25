| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

女兒吵著要智慧型手機 臨工父買不起用偷的

2017-03-25  13:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕有毒品及詐欺前科的林姓男子，因就讀國小的女兒吵著要一支智慧型手機，他竟到早餐店偷竊，帶回家給女兒；當警察找上門時，林男臉面無光，只好對女兒謊稱，「手機是借來的，該還別人囉！」員警見狀感慨，「何必打腫臉充胖子？」

高雄警方今天發布訊息指出，本月21日上午接獲早餐店老闆娘報案，指她的手機遭竊，警方調閱監視器畫面，一眼就認出經常出入派出所的林嫌，隔天通知他到案說明。

林嫌辯稱，他從事臨時工，收入不穩定，買不起智慧型手機，但因女兒吵著要，見早餐店老闆娘忙於招呼客人，趁隙偷走，警察上門時，女兒正在玩手機遊戲，只好再對女兒謊稱，「手機是借來的，該還別人囉！」

警方指出，林嫌曾因毒品案被捕，可見毒癮未除，勸他不要再買毒品，好好工作存錢，不要以偷竊方式，打腫臉充胖子。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 林嫌趁隙偷走手機。（記者洪定宏翻攝）

    林嫌趁隙偷走手機。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 智慧型手機
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：女兒吵著要智慧型手機 臨工父買不起用偷的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.