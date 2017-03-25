女兒吵著要智慧型手機 臨工父買不起用偷的

2017-03-25 13:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕有毒品及詐欺前科的林姓男子，因就讀國小的女兒吵著要一支智慧型手機，他竟到早餐店偷竊，帶回家給女兒；當警察找上門時，林男臉面無光，只好對女兒謊稱，「手機是借來的，該還別人囉！」員警見狀感慨，「何必打腫臉充胖子？」

高雄警方今天發布訊息指出，本月21日上午接獲早餐店老闆娘報案，指她的手機遭竊，警方調閱監視器畫面，一眼就認出經常出入派出所的林嫌，隔天通知他到案說明。

林嫌辯稱，他從事臨時工，收入不穩定，買不起智慧型手機，但因女兒吵著要，見早餐店老闆娘忙於招呼客人，趁隙偷走，警察上門時，女兒正在玩手機遊戲，只好再對女兒謊稱，「手機是借來的，該還別人囉！」

警方指出，林嫌曾因毒品案被捕，可見毒癮未除，勸他不要再買毒品，好好工作存錢，不要以偷竊方式，打腫臉充胖子。

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