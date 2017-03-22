板橋錢櫃驚傳鬥毆 21警車當場逮鬧事7嫌

新北市板橋錢櫃今晚11點許驚傳鬥毆，板橋警分局出動快打部隊到場。（記者吳仁捷攝）

2017-03-22 23:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋錢櫃今晚11點許驚傳鬥毆，板橋警分局出動快打部隊到場，逮捕鬧事的6男1女到案，起出球棒等證物，被打的一方辯稱是被害人，媒體採訪、拍攝時還阻撓採訪，被警員攔下，警方目前逮捕7嫌到案，全案正釐清中。

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