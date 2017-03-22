通緝犯撞傷母子怕曝光 竟強拉上車亂繞路

2017-03-22 12:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕全姓通緝犯開車撞倒一對母子，擔心警方到場後身分曝光，竟把受傷的母子強拉上車，亂繞圈子，再電請友人前來送母子就醫。基隆地院日前依肇事逃逸罪判8月徒刑。

判決指出，全姓通緝犯去年8月間，駕車行經基隆市暖暖區暖東苗圃前，與何姓婦人的機車發生碰撞。

何婦被撞倒時，身上還以嬰兒背巾帶揹著3月大的兒子，造成何女鎖骨骨折、上肢多處擦傷，兒子額頭也有擦傷。

全肇事後，擔心警方到場，他的通緝犯身分就會曝光，把何婦與她兒子拉上車，再打電話給張姓女子，請張女開車載何婦與她兒子就醫。

全把何婦與她兒子拉上車後，在街頭閒晃半個多小時，不甩受傷的何女一再央求載她與兒子去就醫，等張女趕來，才由張女載去就醫。

法院認為，全肇事時造成母子受傷，未報警處理，反而委託不具醫療專業的張女代為送醫，即逕自駕車離開，惟考量全犯後始終坦承犯行，並與告訴人成立調解，犯後態度良好，依肇事逃逸罪判他8月徒刑。