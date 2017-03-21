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飆仔太囂張 險撞嬰兒車還回頭狠瞪

2017-03-21  13:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一對夫妻帶著一雙年幼女兒，日前推著嬰兒車途經板橋區國光街要過馬路時，突然一輛雙載白色機車呼嘯而過，差點撞上一家四口，大人連忙帶著小孩退讓，但高分貝排氣管聲響嚇壞8個月大嬰兒，不斷哭鬧；令夫婦氣憤的是，飆仔不但沒有絲毫歉意，騎遠後還回頭狠瞪，似乎想找麻煩，丈夫氣得打110報案，110卻說沒有車牌，礙難協助，丈夫雖自力救濟，試圖向附近商家監視器，但仍希望警方儘速揪出囂張飆仔，還給民眾安全通行的空間。

爆料夫妻說，12日下午3點40分許，他們帶著2歲多女兒，推著載有8個月大小女兒的嬰兒車，要從國光路67巷口過馬路時，突然一輛白色雙載機機車呼嘯騎來，夫妻一家4口擔心遭撞，連忙往後退，但高分貝機車噪音，還是嚇壞在推車中的女嬰。

讓夫妻氣憤的是，雙載的飆仔不但沒有絲毫歉意，騎車的與後載的還在騎遠後，雙雙回頭狠瞪，似乎想騎回來找麻煩，夫妻們擔心對方不理智，帶著小孩匆匆離去。

丈夫事後打110，110值勤員回說，「國光路那麼長，又沒有車號，沒辦法找啦」，這名丈夫怒指，提供110飆仔犯行，飆仔沒戴安全帽又差點撞上人，他也提供飆仔騎乘「白色山葉CUXI 」、「沒戴安全帽」等特徵，認為110大可通報當地警方協助，而不是一昧拒絕民眾，難道警方真要民眾四處檢舉、陳情，才願意幫助民眾找出壞人？他9天來，試圖自力救濟，卻都找不到當時影像，對於放任飆仔橫衝直撞，也替其他民眾感到憂心，希望警方能協助揪出飆仔，開單或通知他們到案都好，至少讓他們有警惕效果。

新北市110初步回應，當天該路段沒有相關報案，仍待進一步釐清民眾報案紀錄；但報案的丈夫，已將委託胞兄報案的電話號碼，提供警方比對確認。

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  • 一對夫妻帶著年幼女兒穿越馬路，卻險些遭飆仔撞上，還遭飆仔回頭狠瞪；丈夫氣得自力救濟，希望揪出飆仔開罰；圖為事發路段。（記者吳仁捷攝）

    一對夫妻帶著年幼女兒穿越馬路，卻險些遭飆仔撞上，還遭飆仔回頭狠瞪；丈夫氣得自力救濟，希望揪出飆仔開罰；圖為事發路段。（記者吳仁捷攝）

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